***LKMNH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.06.2021 16:18
***LKMNH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler LKMNH
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Temel Ünlü tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942658
BIST
17:301.435
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -7,79
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.432
17:308,5396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0178
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
17:3010,3608
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0215
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
17:30510,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,31
|Açılış
|: 510,16
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler17:28
|PENTA
|35,20
|73.695.534
|% 10,00
|
|UZERB
|45,98
|959.924
|% 10,00
|
|ISKUR
|320.100,00
|320.100
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,33
|1.964.563
|% 9,89
|
|EUKYO
|7,72
|10.512.133
|% 9,19
|
|BAGFS
|19,17
|302.081
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|29.127.975
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|307.022
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.291.077
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|2.711.405
|% -9,93
|
|THYAO
|14,40
|1.289.958.705
|% -0,62
|
|BOBET
|5,56
|837.632.580
|% -7,79
|
|GARAN
|8,37
|803.535.465
|% -0,59
|
|KOZAL
|126,40
|686.135.890
|% 1,61
|
|EKGYO
|2,22
|449.247.991
|% 1,37
|
|EKGYO
|2,22
|449.247.991
|% 1,37
|
|BOBET
|5,56
|837.632.580
|% -7,79
|
|YESIL
|2,32
|306.771.817
|% -9,73
|
|DOHOL
|2,97
|359.459.979
|% 0,68
|
|GARAN
|8,37
|803.535.465
|% -0,59
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5362
|8,5388
|% -0,22
|
|Euro
|10,3544
|10,3611
|% -0,20
|
|Sterlin
|12,0130
|12,0733
|% -0,03
|
|Frank
|9,4544
|9,5113
|% -0,35
|
|Riyal
|2,2701
|2,2815
|% -0,21
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-2,21
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|3.383
|3.434
|-11,00
|
|Tam
|3.364
|3.449
|-10,72
|
|Yarım
|1.626
|1.668
|-5,19
|
|Çeyrek
|816
|834
|-2,60
|
|Gümüş.Ons
|27,76
|27,79
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|74,29
|74,29
|0,30
|
Seans Raporu
17:28
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-
17:42PKENT
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 2, 500.00 lira fiyatla işlem gören hissede 639 adet işlem
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17:41MAKTK
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 2.91 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 697, 926 adet işlem
-
17:40XU100
Endeks 1, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 43 altında . İşlem hacmi 10, 349.00 milyon TL de
-
17:40ARSAN
Yüzde -4.24 oranında düşüşle 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 652, 170 adet işlem
-
17:39ARSAN
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 4.73 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 651, 463 adet işlem