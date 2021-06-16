***LKMNH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.06.2021 16:41
***LKMNH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler LKMNH
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mustafa Sarıoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942667
BIST
16:521.437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -5,64
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.434
16:528,5424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0150
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
16:5210,3655
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0168
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
16:52510,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,30
|Açılış
|: 510,17
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler16:50
|PENTA
|35,20
|73.370.286
|% 10,00
|
|UZERB
|45,98
|959.924
|% 10,00
|
|ISKUR
|320.100,00
|320.100
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,71
|10.040.938
|% 9,05
|
|UMPAS
|1,30
|79.831
|% 8,33
|
|BAGFS
|19,17
|302.081
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|28.582.777
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|307.022
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.277.150
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|2.711.405
|% -9,93
|
|THYAO
|14,42
|1.186.313.582
|% -0,48
|
|BOBET
|5,64
|818.217.677
|% -6,47
|
|GARAN
|8,38
|760.261.925
|% -0,48
|
|KOZAL
|125,80
|577.992.317
|% 1,13
|
|EKGYO
|2,22
|437.665.541
|% 1,37
|
|EKGYO
|2,22
|437.665.541
|% 1,37
|
|BOBET
|5,64
|818.217.677
|% -6,47
|
|YESIL
|2,32
|306.536.402
|% -9,73
|
|DOHOL
|2,99
|319.123.374
|% 1,36
|
|GARAN
|8,38
|760.261.925
|% -0,48
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5402
|8,5424
|% -0,18
|
|Euro
|10,3599
|10,3655
|% -0,16
|
|Sterlin
|12,0158
|12,0761
|% -0,01
|
|Frank
|9,4551
|9,5121
|% -0,34
|
|Riyal
|2,2710
|2,2824
|% -0,17
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|-1,45
|
|Altın Gr.
|511
|511
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|3.380
|3.431
|-14,00
|
|Tam
|3.364
|3.448
|-11,02
|
|Yarım
|1.626
|1.668
|-5,33
|
|Çeyrek
|815
|834
|-2,67
|
|Gümüş.Ons
|27,74
|27,77
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,02
|
|B. Petrol
|74,06
|74,06
|0,07
|
Seans Raporu
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