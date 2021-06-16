***LKMNH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.06.2021 17:00
***LKMNH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler LKMNH
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Altuğ tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942675
BIST
16:481.438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -4,58
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.434
16:488,5420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0154
|Açılış
|: 8,5450
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|Önceki Kapanış
|: 8,5450
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8,5790
En Düşük
8,4981
16:4810,3624
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0199
|Açılış
|: 10,3400
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|Önceki Kapanış
|: 10,3550
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10,4101
En Düşük
10,3075
16:48509,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,55
|Açılış
|: 509,85
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|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler16:48
|PENTA
|35,20
|73.357.086
|% 10,00
|
|UZERB
|45,98
|959.924
|% 10,00
|
|ISKUR
|320.100,00
|320.100
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,71
|9.984.590
|% 9,05
|
|ETYAT
|3,77
|2.574.593
|% 8,33
|
|BAGFS
|19,17
|302.081
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|28.581.043
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|307.022
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.277.150
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|2.711.405
|% -9,93
|
|THYAO
|14,42
|1.180.416.541
|% -0,48
|
|BOBET
|5,66
|817.017.676
|% -6,14
|
|GARAN
|8,38
|760.048.025
|% -0,48
|
|KOZAL
|126,00
|575.483.135
|% 1,29
|
|EKGYO
|2,22
|437.618.958
|% 1,37
|
|EKGYO
|2,22
|437.618.958
|% 1,37
|
|BOBET
|5,66
|817.017.676
|% -6,14
|
|YESIL
|2,32
|306.528.563
|% -9,73
|
|DOHOL
|2,99
|318.960.020
|% 1,36
|
|GARAN
|8,38
|760.048.025
|% -0,48
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5392
|8,5420
|% -0,18
|
|Euro
|10,3553
|10,3624
|% -0,19
|
|Sterlin
|12,0142
|12,0745
|% -0,02
|
|Frank
|9,4538
|9,5108
|% -0,35
|
|Riyal
|2,2707
|2,2821
|% -0,19
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-1,09
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-1,34
|
|Cumhuriyet
|3.380
|3.431
|-14,00
|
|Tam
|3.363
|3.447
|-12,18
|
|Yarım
|1.625
|1.668
|-5,90
|
|Çeyrek
|815
|834
|-2,95
|
|Gümüş.Ons
|27,74
|27,77
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|74,34
|74,34
|0,35
|