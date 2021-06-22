***LKMNH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.06.2021 17:49
***LKMNH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler LKMNH
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yusuf Tülek tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943604
BIST
17:471.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 10,97
|Açılış
|: 1.403
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|Önceki Kapanış
|: 1.399
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1.411
En Düşük
1.394
17:478,6783
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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506,03
En Düşük
494,49
BIST En Aktif Hisseler17:47
|VAKFN
|10,57
|164.623.554
|% 9,99
|
|TKURU
|168,40
|5.962.441
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|21.612.458
|% 9,98
|
|SEKFK
|6,62
|27.539.690
|% 9,97
|
|ISGSY
|10,29
|34.810.926
|% 9,94
|
|MERIT
|16,92
|1.117.190
|% -10,00
|
|BOBET
|5,65
|1.025.235.575
|% -9,89
|
|MARKA
|4,96
|1.062.177
|% -5,34
|
|MAALT
|203,90
|17.273.952
|% -4,50
|
|MZHLD
|41,02
|1.173.222
|% -4,25
|
|THYAO
|14,75
|1.578.359.614
|% 1,10
|
|BOBET
|5,65
|1.025.235.575
|% -9,89
|
|GARAN
|8,32
|832.147.028
|% 1,59
|
|HALKB
|5,25
|534.243.690
|% 5,63
|
|BERA
|15,27
|533.241.782
|% 0,20
|
|EKGYO
|2,16
|512.249.353
|% 1,41
|
|BOBET
|5,65
|1.025.235.575
|% -9,89
|
|YKBNK
|2,19
|366.482.839
|% 1,39
|
|THYAO
|14,75
|1.578.359.614
|% 1,10
|
|HALKB
|5,25
|534.243.690
|% 5,63
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6738
|8,6783
|% -1,05
|
|Euro
|10,3256
|10,3323
|% -1,19
|
|Sterlin
|12,0319
|12,0922
|% -1,24
|
|Frank
|9,3931
|9,4497
|% -1,28
|
|Riyal
|2,3055
|2,3171
|% -1,11
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-3,91
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-6,97
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-33,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|-31,82
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|-15,39
|
|Çeyrek
|793
|812
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,85
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,11
|
|B. Petrol
|75,05
|75,05
|0,15
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