***LKMNH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.09.2021 09:18
***LKMNH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler LKMNH
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında MIRI Strategic Emerging Markets Fund LP tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965816
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
0
En Düşük
0
18:058,8894
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0276
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8751
18:0510,3331
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0226
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3985
En Düşük
10,3139
18:05494,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,04
|Açılış
|: 494,78
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
497,93
En Düşük
493,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VESTL
|28,90
|61.822.856
|% 8,38
|
|RALYH
|6,52
|334.532.904
|% 0,00
|
|SARKY
|12,34
|12.434.112
|% 0,00
|
|TRGYO
|3,46
|57.242.724
|% 0,00
|
|ORGE
|5,88
|6.384.321
|% 0,00
|
|RALYH
|6,52
|334.532.904
|% 0,00
|
|ORGE
|5,88
|6.384.321
|% 0,00
|
|EUHOL
|1,90
|3.592.100
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,86
|15.882.978
|% 0,00
|
|MAVI
|63,45
|48.060.823
|% 0,00
|
|ORCAY
|17,15
|353.202.861
|% 0,00
|
|RALYH
|6,52
|334.532.904
|% 0,00
|
|INVEO
|104,50
|256.256.086
|% 0,00
|
|TEZOL
|15,21
|248.387.561
|% 0,00
|
|TRILC
|12,61
|192.629.314
|% 0,00
|
|ODAS
|1,36
|114.089.435
|% 0,00
|
|RALYH
|6,52
|334.532.904
|% 0,00
|
|PEKGY
|0,96
|44.995.384
|% 0,00
|
|KIMMR
|3,35
|143.907.639
|% 0,00
|
|GWIND
|3,81
|124.747.184
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8847
|8,8894
|% -0,31
|
|Euro
|10,3198
|10,3331
|% -0,22
|
|Sterlin
|11,9255
|11,9853
|% -0,04
|
|Frank
|9,4886
|9,5458
|% -0,09
|
|Riyal
|2,3650
|2,3769
|% -0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|2,67
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|-1,00
|
|Tam
|3.256
|3.338
|-1,20
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-0,58
|
|Çeyrek
|789
|807
|-0,29
|
|Gümüş.Ons
|21,52
|21,57
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|-0,00
|
|B. Petrol
|78,12
|78,12
|0,03
|