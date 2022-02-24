***LKMNH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.02.2022 09:11
***LKMNH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler LKMNH
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Evli Fund Management Company Ltd. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003956
BIST
12:481.883
En Yüksek
|Değişim
|: -6,61%
|| -133,32
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016
|
1.953
En Düşük
1.852
12:4814,2023
En Yüksek
|Değişim
|: 2,79%
|| 0,3852
|Açılış
|: 14,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
14,2389
En Düşük
13,7709
12:4816,0412
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 0,3834
|Açılış
|: 16,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
|
16,1342
En Düşük
15,4856
12:48889,97
En Yüksek
|Değişim
|: 4,90%
|| 41,56
|Açılış
|: 889,25
|
|Önceki Kapanış
|: 848,41
|
889,94
En Düşük
846,82
BIST En Aktif Hisseler12:45
|ALKA
|17,82
|25.701.231
|% 10,00
|
|ULUUN
|6,80
|75.279.620
|% 9,32
|
|PETUN
|20,58
|21.788.291
|% 7,58
|
|HUNER
|2,56
|478.531.247
|% 5,79
|
|TETMT
|344,00
|5.778.607
|% 4,24
|
|HATEK
|16,38
|5.975.720
|% -10,00
|
|OZGYO
|1,89
|18.017.903
|% -10,00
|
|DOBUR
|59,40
|1.369.496
|% -10,00
|
|PGSUS
|96,30
|147.291.142
|% -10,00
|
|ANGEN
|23,76
|18.178.990
|% -10,00
|
|EREGL
|29,12
|1.457.420.659
|% -4,27
|
|THYAO
|25,28
|1.440.711.792
|% -9,97
|
|GARAN
|11,29
|924.671.106
|% -2,92
|
|KRDMD
|10,93
|773.482.080
|% -6,74
|
|HUNER
|2,56
|478.531.247
|% 5,79
|
|HUNER
|2,56
|478.531.247
|% 5,79
|
|YKBNK
|3,66
|476.003.956
|% -6,63
|
|EKGYO
|2,03
|170.818.110
|% -8,14
|
|ODAS
|1,29
|108.926.019
|% -7,86
|
|GARAN
|11,29
|924.671.106
|% -2,92
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1975
|14,2010
|% 2,78
|
|Euro
|15,9873
|16,0494
|% 2,50
|
|Sterlin
|19,0351
|19,1306
|% 2,03
|
|Frank
|15,3464
|15,4389
|% 2,40
|
|Riyal
|3,7729
|3,7918
|% 2,76
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|38,19
|
|Altın Gr.
|887
|887
|38,69
|
|Cumhuriyet
|5.916
|6.006
|293,00
|
|Tam
|5.893
|6.042
|299,09
|
|Yarım
|2.848
|2.923
|144,68
|
|Çeyrek
|1.429
|1.461
|72,34
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,23
|0,65
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,46
|0,53
|
|B. Petrol
|100
|100
|5,86
|