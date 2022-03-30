***LKMNH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.03.2022 09:09
***LKMNH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler LKMNH
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ali Haydar Yakut tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013906
BIST
12:072.228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 21,66
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
|
2.230
En Düşük
2.213
12:0714,6694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0967
|Açılış
|: 14,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6710
En Düşük
14,5332
12:0716,3747
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1894
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3753
En Düşük
16,1459
12:07905,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,18
|Açılış
|: 905,11
|
|Önceki Kapanış
|: 899,35
|
908,77
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler12:06
|ULUSE
|103,00
|10.725.129
|% 9,98
|
|PRZMA
|3,94
|2.792.458
|% 9,14
|
|ISFIN
|3,40
|238.711.696
|% 8,97
|
|DESA
|14,34
|15.291.833
|% 7,50
|
|KLNMA
|15,19
|216.245
|% 5,49
|
|CEOEM
|14,34
|79.763.302
|% -9,98
|
|SODSN
|24,24
|48.480
|% -7,62
|
|PKENT
|217,30
|17.891.902
|% -7,49
|
|DZGYO
|2,70
|20.834.463
|% -6,90
|
|KAREL
|13,00
|70.221.574
|% -6,74
|
|THYAO
|31,38
|1.850.762.383
|% -0,82
|
|ASELS
|24,54
|1.107.772.938
|% 2,59
|
|GARAN
|12,19
|1.035.423.316
|% 0,66
|
|SISE
|15,27
|840.863.416
|% 1,13
|
|PETKM
|9,13
|644.819.921
|% 0,66
|
|YKBNK
|4,08
|532.715.611
|% 2,00
|
|ODAS
|1,66
|204.591.096
|% 1,22
|
|CEMAS
|1,18
|117.315.999
|% 4,42
|
|TSKB
|1,48
|144.567.936
|% 3,50
|
|GARAN
|12,19
|1.035.423.316
|% 0,66
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6627
|14,6686
|% 0,66
|
|Euro
|16,3554
|16,3684
|% 1,13
|
|Sterlin
|19,2077
|19,3041
|% 0,98
|
|Frank
|15,7867
|15,8818
|% 1,26
|
|Riyal
|3,8980
|3,9176
|% 0,68
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|-0,44
|
|Altın Gr.
|906
|906
|6,96
|
|Cumhuriyet
|5.954
|6.044
|-162,00
|
|Tam
|5.924
|6.074
|-163,73
|
|Yarım
|2.863
|2.938
|-79,20
|
|Çeyrek
|1.436
|1.469
|-39,61
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,82
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,70
|0,08
|
|B. Petrol
|110
|110
|2,07
|
Seans Raporu
12:06
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12:20PRZMA
Yüzde 8.03 oranında artışla 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 727, 450 adet işlem
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12:18CEMAS
Yüzde 4.42 oranında artışla 1.18 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 065, 016 adet işlem
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12:16XU100
Endeks 2, 228 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 14, 332.00 milyon TL de
-
12:16ALBRK
Yüzde 5.23 oranında artışla 1.81 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 808, 994 adet işlem
-
12:15ZRGYO
Yüzde 4.48 oranında artışla 3.03 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 117, 043 adet işlem