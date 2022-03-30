***LKMNH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.03.2022 16:20
***LKMNH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler LKMNH
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ali Haydar Yakut tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014049
BIST
17:382.228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 21,30
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
|
2.234
En Düşük
2.213
17:3814,6502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0775
|Açılış
|: 14,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6833
En Düşük
14,5332
17:3816,3703
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1850
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3762
En Düşük
16,1459
17:38910,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 11,56
|Açılış
|: 911,33
|
|Önceki Kapanış
|: 899,35
|
912,62
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler17:36
|ULUSE
|103,00
|11.217.263
|% 9,98
|
|ISFIN
|3,43
|315.990.343
|% 9,94
|
|AKFGY
|3,48
|157.431.129
|% 9,78
|
|KLNMA
|15,80
|1.540.043
|% 9,72
|
|GZNMI
|44,38
|142.114.402
|% 8,93
|
|DZGYO
|2,61
|84.923.600
|% -10,00
|
|KENT
|210,90
|3.989.332
|% -9,99
|
|UZERB
|35,12
|1.383.823
|% -9,99
|
|CEOEM
|14,34
|196.292.620
|% -9,98
|
|KAREL
|12,55
|116.546.173
|% -9,97
|
|THYAO
|31,96
|4.775.288.429
|% 1,01
|
|GARAN
|12,19
|1.966.416.815
|% 0,66
|
|ASELS
|24,40
|1.765.073.084
|% 2,01
|
|YKBNK
|4,12
|1.440.607.691
|% 3,00
|
|KRDMD
|15,03
|1.250.468.469
|% -0,53
|
|YKBNK
|4,12
|1.440.607.691
|% 3,00
|
|ODAS
|1,69
|509.247.782
|% 3,05
|
|EKGYO
|2,36
|422.843.105
|% -0,42
|
|CEMAS
|1,16
|205.202.868
|% 2,65
|
|ADESE
|0,77
|131.171.461
|% 6,94
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6428
|14,6502
|% 0,53
|
|Euro
|16,3580
|16,3696
|% 1,14
|
|Sterlin
|19,2328
|19,3293
|% 1,11
|
|Frank
|15,8117
|15,9069
|% 1,42
|
|Riyal
|3,8913
|3,9108
|% 0,51
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|16,11
|
|Altın Gr.
|910
|911
|11,27
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.128
|84,00
|
|Tam
|6.007
|6.157
|83,11
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|40,20
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|20,11
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,98
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|0,14
|
|B. Petrol
|112
|112
|3,97
|
Seans Raporu
17:36
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17:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 83 artarak (% 1.06 ) 2, 472
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17:51XU100
Endeks 2, 228 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 97 üstünde . İşlem hacmi 30, 702.00 milyon TL de
-
17:51ALKIM
Yüzde 5.52 oranında artışla 23.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 590, 580 adet işlem
-
17:50ALKIM
Yüzde 5.79 oranında artışla 23.76 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 582, 496 adet işlem
-
17:49GZNMI
Yüzde 8.93 oranında artışla 44.38 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 306, 008 adet işlem