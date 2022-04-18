***LKMNH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.04.2022 09:23
***LKMNH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler LKMNH
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Altuğ tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021394
BIST
10:212.497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,79
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.510
En Düşük
2.491
10:2114,6410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0087
|Açılış
|: 14,6155
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6100
|
14,6480
En Düşük
14,6093
10:2115,8134
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0130
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7950
|
15,8549
En Düşük
15,7813
10:21936,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 7,16
|Açılış
|: 936,34
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
937,39
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler10:19
|OYYAT
|59,50
|3.715.180
|% 9,98
|
|KENT
|231,80
|343.528
|% 8,07
|
|MEPET
|3,40
|4.647.039
|% 6,92
|
|OLMK
|9,69
|7.269.623
|% 6,37
|
|METRO
|1,36
|19.469.568
|% 6,25
|
|MMCAS
|3,61
|105.488
|% -9,98
|
|GZNMI
|30,18
|3.292.197
|% -5,45
|
|DIRIT
|3,04
|41.821
|% -4,70
|
|ITTFH
|1,51
|4.519.400
|% -4,43
|
|AGESA
|21,30
|912.288
|% -4,05
|
|YKBNK
|5,16
|316.213.159
|% -0,58
|
|KOZAL
|173,90
|271.364.776
|% 2,47
|
|ODAS
|2,40
|188.089.124
|% 3,45
|
|TTKOM
|13,11
|130.961.341
|% -1,72
|
|TUPRS
|260,00
|127.477.440
|% 0,12
|
|ODAS
|2,40
|188.089.124
|% 3,45
|
|YKBNK
|5,16
|316.213.159
|% -0,58
|
|EKGYO
|2,93
|121.999.715
|% -0,34
|
|ZOREN
|2,22
|60.866.145
|% 1,83
|
|VAKBN
|4,10
|96.069.327
|% 0,00
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6405
|14,6436
|% 0,08
|
|Euro
|15,8069
|15,8192
|% -0,05
|
|Sterlin
|19,0106
|19,1060
|% -0,24
|
|Frank
|15,4500
|15,5431
|% -0,01
|
|Riyal
|3,8913
|3,9108
|% 0,02
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.990
|15,42
|
|Altın Gr.
|936
|937
|7,40
|
|Cumhuriyet
|6.148
|6.241
|2,00
|
|Tam
|6.119
|6.272
|11,83
|
|Yarım
|2.958
|3.034
|5,72
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|2,86
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,89
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,17
|0,08
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,03
|
Seans Raporu
10:19
daha fazla
-
10:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 05 kaybederek (% 0.00 ) 2, 788
-
10:34XU100
Endeks 2, 497 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 6, 556.00 milyon TL de
-
10:34METRO
Yüzde 6.25 oranında artışla 1.36 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 590, 899 adet işlem
-
10:33TIRE
Yüzde 4.16 oranında artışla 14.03 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 369, 551 adet işlem
-
10:32YKSLN
Yüzde 5.07 oranında artışla 9.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 820, 935 adet işlem