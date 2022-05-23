***LKMNH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.05.2022 17:09
***LKMNH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler LKMNH
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yusuf Tülek tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031814
BIST
17:522.370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -2,35
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.346
17:5215,7380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,1348
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,6897
17:5216,8084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,0411
En Düşük
16,7440
17:52938,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -4,52
|Açılış
|: 937,13
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
935,62
BIST En Aktif Hisseler17:52
|KAPLM
|72,60
|19.347.444
|% 10,00
|
|MZHLD
|47,52
|6.835.589
|% 10,00
|
|PRKAB
|38,34
|91.666.313
|% 9,98
|
|INTEM
|61,35
|23.560.862
|% 9,95
|
|DERHL
|6,77
|17.543.537
|% 9,90
|
|MEPET
|4,50
|34.291.037
|% -10,00
|
|UFUK
|34,84
|839.493
|% -9,97
|
|SELVA
|10,13
|27.037.300
|% -9,15
|
|OZRDN
|9,19
|2.464.245
|% -8,10
|
|ORCAY
|18,25
|129.759.678
|% -7,41
|
|THYAO
|42,94
|3.374.012.015
|% 0,19
|
|GARAN
|15,30
|3.069.507.754
|% -5,85
|
|ASELS
|23,46
|2.196.569.615
|% 2,99
|
|SISE
|19,26
|1.998.103.605
|% -0,82
|
|SAHOL
|19,57
|1.572.054.020
|% -0,86
|
|SKBNK
|1,27
|555.077.986
|% 5,83
|
|YKBNK
|4,39
|1.264.633.478
|% 1,39
|
|KARSN
|5,84
|1.308.538.195
|% 3,73
|
|EKGYO
|2,57
|531.854.625
|% -2,28
|
|GARAN
|15,30
|3.069.507.754
|% -5,85
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7256
|15,7380
|% -0,85
|
|Euro
|16,7848
|16,8084
|% 0,04
|
|Sterlin
|19,7028
|19,8016
|% -0,33
|
|Frank
|16,2251
|16,3228
|% 0,04
|
|Riyal
|4,1792
|4,2001
|% -0,94
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|7,35
|
|Altın Gr.
|936
|936
|-6,37
|
|Cumhuriyet
|6.279
|6.374
|-10,00
|
|Tam
|6.248
|6.406
|-6,07
|
|Yarım
|3.020
|3.099
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.515
|1.549
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,89
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|-0,07
|
|B. Petrol
|110
|110
|-0,14
|
Seans Raporu
17:52
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 82 kaybederek (% -0.03 ) 2, 631
-
17:59XU100
Endeks 2, 370 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 33, 960.00 milyon TL de
-
17:59GLBMD
Yüzde -5.44 oranında düşüşle 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 497, 230 adet işlem
-
17:58NUGYO
Yüzde 6.29 oranında artışla 6.59 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 494, 775 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 2, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 33, 564.00 milyon TL de