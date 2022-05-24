***LKMNH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.05.2022 14:44
***LKMNH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler LKMNH
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Evli Fund Management Company Ltd. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032071
BIST
14:322.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 15,30
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.376
14:3216,1048
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1792
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
14:3217,2878
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,2518
|Açılış
|: 17,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
14:32963,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 15,11
|Açılış
|: 963,90
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler14:28
|KGYO
|4,76
|1.729.522
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|65.660.664
|% 9,83
|
|ORCAY
|19,70
|94.905.109
|% 8,18
|
|CASA
|119,00
|232.015
|% 8,18
|
|DITAS
|24,92
|15.630.485
|% 7,88
|
|SELVA
|9,28
|19.090.018
|% -9,02
|
|NUGYO
|6,34
|145.612.684
|% -5,09
|
|SEYKM
|7,71
|52.112.036
|% -4,81
|
|MNDRS
|3,14
|12.803.125
|% -4,27
|
|POLTK
|643,50
|16.034.943
|% -4,18
|
|GARAN
|15,31
|1.712.574.483
|% 0,92
|
|THYAO
|43,00
|1.576.790.975
|% 0,09
|
|KARSN
|6,03
|1.015.850.409
|% 4,87
|
|SISE
|19,74
|1.007.640.378
|% 2,02
|
|KRDMD
|14,34
|882.298.482
|% 0,84
|
|KARSN
|6,03
|1.015.850.409
|% 4,87
|
|EKGYO
|2,57
|397.822.372
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,28
|162.456.476
|% 0,79
|
|GARAN
|15,31
|1.712.574.483
|% 0,92
|
|YKBNK
|4,39
|452.162.223
|% -0,23
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1219
|16,1289
|% 1,28
|
|Euro
|17,2816
|17,3035
|% 1,57
|
|Sterlin
|20,1062
|20,2070
|% 0,64
|
|Frank
|16,6348
|16,7350
|% 1,30
|
|Riyal
|4,2863
|4,3078
|% 1,31
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|5,33
|
|Altın Gr.
|963
|963
|14,69
|
|Cumhuriyet
|6.393
|6.490
|116,00
|
|Tam
|6.370
|6.530
|124,07
|
|Yarım
|3.079
|3.159
|60,01
|
|Çeyrek
|1.544
|1.579
|30,01
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,96
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,38
|0,21
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,30
|