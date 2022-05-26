***LKMNH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.05.2022 15:58
***LKMNH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler LKMNH
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mustafa Sarıoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032713
BIST
16:102.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 23,06
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.446
En Düşük
2.421
16:1016,3577
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0069
|Açılış
|: 16,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,4688
En Düşük
16,2734
16:1017,5426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0731
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6499
En Düşük
17,4484
16:10969,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -5,16
|Açılış
|: 969,61
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
965,08
BIST En Aktif Hisseler16:08
|OYYAT
|78,65
|104.038.565
|% 10,00
|
|MPARK
|33,24
|29.538.855
|% 9,99
|
|RODRG
|16,00
|3.781.831
|% 9,97
|
|DAGHL
|29,74
|11.939.387
|% 9,90
|
|POLHO
|4,89
|166.865.132
|% 9,89
|
|KZBGY
|75,15
|46.333.694
|% -9,95
|
|MEPET
|3,67
|41.565.974
|% -9,83
|
|NUGYO
|5,11
|137.779.289
|% -7,93
|
|HUNER
|2,58
|47.289.809
|% -5,15
|
|AYES
|21,02
|223.718
|% -4,54
|
|THYAO
|43,76
|4.240.024.898
|% 2,58
|
|SISE
|20,98
|2.188.128.303
|% -0,29
|
|KARSN
|6,34
|1.465.635.797
|% 8,93
|
|ARCLK
|78,75
|1.366.906.376
|% 5,85
|
|SAHOL
|20,30
|1.116.507.670
|% 0,89
|
|KARSN
|6,34
|1.465.635.797
|% 8,93
|
|SKBNK
|1,32
|297.484.942
|% 4,76
|
|HALKB
|5,59
|822.498.259
|% -1,24
|
|EKGYO
|2,61
|374.264.492
|% 0,38
|
|DOHOL
|3,75
|458.669.903
|% 2,74
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3478
|16,3577
|% -0,04
|
|Euro
|17,5165
|17,5426
|% 0,42
|
|Sterlin
|20,4571
|20,5597
|% -0,29
|
|Frank
|16,9354
|17,0374
|% -0,00
|
|Riyal
|4,3387
|4,3605
|% -0,21
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|-7,05
|
|Altın Gr.
|968
|968
|-6,92
|
|Cumhuriyet
|6.438
|6.541
|-28,00
|
|Tam
|6.410
|6.572
|-32,91
|
|Yarım
|3.098
|3.179
|-15,92
|
|Çeyrek
|1.554
|1.589
|-7,96
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,87
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,45
|-0,12
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,29
|