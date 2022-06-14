***LKMNH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.06.2022 09:14
***LKMNH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler LKMNH
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yusuf Tülek tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037101
BIST
18:102.510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
0
En Düşük
0
18:1017,2186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0430
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2960
En Düşük
17,1960
18:1018,0163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0246
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,0792
En Düşük
17,9666
18:101.013,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,94
|Açılış
|: 1.013,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler18:10
|ISCTR
|11,19
|1.160.751.227
|% 122,22
|
|YGGYO
|28,74
|6.926.251
|% 50,00
|
|SARKY
|19,99
|28.948.174
|% 33,33
|
|CUSAN
|10,46
|11.336.939
|% 4,44
|
|ARZUM
|18,23
|57.863.271
|% 2,62
|
|YUNSA
|31,00
|16.991.902
|% 0,00
|
|VKFYO
|5,06
|1.070.863
|% 0,00
|
|VKGYO
|2,13
|30.486.059
|% 0,00
|
|VKING
|5,28
|431.179
|% 0,00
|
|YATAS
|14,32
|32.890.091
|% 0,00
|
|THYAO
|47,00
|5.756.766.917
|% 0,00
|
|EREGL
|31,14
|2.871.984.526
|% 0,00
|
|SISE
|22,16
|2.230.026.560
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,15
|1.615.216.104
|% 0,00
|
|SASA
|42,62
|1.383.409.278
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,59
|698.645.614
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,18
|290.756.622
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,73
|1.011.451.700
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,06
|751.117.103
|% 0,00
|
|ODAS
|2,82
|473.838.561
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2096
|17,2183
|% -0,25
|
|Euro
|17,9865
|18,0225
|% 0,17
|
|Sterlin
|20,9214
|21,0264
|% 0,25
|
|Frank
|17,2648
|17,3688
|% 0,17
|
|Riyal
|4,5786
|4,6015
|% -0,13
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|10,82
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|3,93
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|-57,00
|
|Tam
|6.708
|6.825
|7,00
|
|Yarım
|3.293
|3.338
|3,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.669
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,31
|21,34
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,80
|0,09
|
|B. Petrol
|123
|123
|0,90
|