***LKMNH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.10.2022 13:18
***LKMNH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler LKMNH
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Kolsuz tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066949
BIST
14:203.432
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 39,75
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
14:2018,5830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0329
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,4824
14:2018,4036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1766
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4248
En Düşük
18,1735
14:201.017,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,76
|Açılış
|: 1.017,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.022,88
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler14:20
|AKSA
|66,00
|511.066.707
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|38.803.934
|% 9,99
|
|SASA
|78,35
|3.255.843.190
|% 9,89
|
|KUYAS
|9,60
|41.075.128
|% 9,71
|
|POLHO
|7,70
|205.323.308
|% 9,07
|
|KIMMR
|10,95
|34.033
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,59
|2.001.172
|% -9,64
|
|COSMO
|54,00
|1.284.799
|% -7,77
|
|QNBFB
|40,00
|145.564
|% -6,50
|
|UZERB
|43,00
|356.584
|% -6,28
|
|THYAO
|79,35
|5.061.205.754
|% 2,19
|
|SASA
|78,35
|3.255.843.190
|% 9,89
|
|AKBNK
|12,53
|2.460.056.853
|% 0,97
|
|VAKBN
|7,84
|2.292.833.317
|% 2,89
|
|YKBNK
|7,90
|2.157.909.055
|% 1,67
|
|EKGYO
|4,20
|1.279.282.612
|% -0,94
|
|VAKBN
|7,84
|2.292.833.317
|% 2,89
|
|YKBNK
|7,90
|2.157.909.055
|% 1,67
|
|HALKB
|8,12
|1.865.613.095
|% 5,87
|
|TSKB
|2,63
|587.574.055
|% -0,75
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5708
|18,5830
|% 0,18
|
|Euro
|18,3933
|18,4036
|% 0,97
|
|Sterlin
|20,9879
|21,0932
|% 0,24
|
|Frank
|18,7156
|18,8283
|% 0,52
|
|Riyal
|4,9286
|4,9533
|% 0,17
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|1,64
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|2,98
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|86,00
|
|Tam
|6.796
|6.860
|-13,00
|
|Yarım
|3.311
|3.351
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.676
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,74
|20,77
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,42
|12,43
|0,07
|
|B. Petrol
|89,53
|89,53
|0,67
|