***LKMNH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.10.2022 09:20
***LKMNH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler LKMNH
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında MIRI Strategic Emerging Markets Fund LP tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072414
BIST
11:403.726
En Yüksek
|Değişim
|: 2,73%
|| 98,86
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.726
En Düşük
3.641
11:4018,5884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0207
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
11:4018,1103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0457
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1437
En Düşük
18,0503
11:40989,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 7,03
|Açılış
|: 989,04
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
990,62
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler11:38
|PENTA
|484,00
|6.109.048
|% 10,00
|
|SMRTG
|103,80
|63.781.467
|% 9,96
|
|IPEKE
|24,30
|160.873.255
|% 9,95
|
|CONSE
|6,79
|188.262.846
|% 9,87
|
|GESAN
|131,10
|296.606.792
|% 9,62
|
|GSRAY
|5,28
|67.564.680
|% -3,83
|
|ALMAD
|4,63
|24.734.848
|% -3,54
|
|ACSEL
|60,60
|18.058.977
|% -3,50
|
|MEGAP
|4,85
|33.572.852
|% -3,19
|
|MEGAP
|4,85
|33.572.852
|% -3,19
|
|THYAO
|91,80
|2.203.655.707
|% 2,00
|
|KOZAL
|207,40
|1.673.974.689
|% 4,54
|
|YKBNK
|9,32
|1.420.376.409
|% 5,55
|
|ISCTR
|9,00
|1.351.202.187
|% 5,39
|
|AKBNK
|14,47
|1.124.810.527
|% 7,19
|
|EKGYO
|4,28
|877.787.794
|% 1,42
|
|YKBNK
|9,32
|1.420.376.409
|% 5,55
|
|ISCTR
|9,00
|1.351.202.187
|% 5,39
|
|IEYHO
|1,22
|112.071.422
|% 7,96
|
|SKBNK
|1,78
|144.592.281
|% 3,49
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5850
|18,5897
|% 0,12
|
|Euro
|18,0923
|18,1057
|% 0,23
|
|Sterlin
|20,8265
|20,9309
|% 0,64
|
|Frank
|18,4766
|18,5879
|% 0,47
|
|Riyal
|4,9318
|4,9566
|% 0,10
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.654
|8,91
|
|Altın Gr.
|990
|990
|8,14
|
|Cumhuriyet
|6.617
|6.717
|-17,00
|
|Tam
|6.693
|6.754
|-36,00
|
|Yarım
|3.261
|3.299
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.651
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,47
|18,50
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|0,17
|
|B. Petrol
|92,58
|92,58
|0,95
|
Seans Raporu
11:38
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-
11:52YKBNK
Yüzde 5.66 oranında artışla 9.33 lira fiyatla işlem gören hissede 154, 482, 446 adet işlem
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11:51GESAN
Yüzde 9.45 oranında artışla 130.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 294, 134 adet işlem
-
11:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKBNK, KOZAA, GARAN
-
11:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 76, 62 artarak (% 2.39 ) 3, 285
-
11:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IPEKE, CONSE, PENTA, SMRTG