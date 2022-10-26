***LKMNH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.10.2022 13:39
***LKMNH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler LKMNH
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Evli Fund Management Company Ltd. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074281
BIST
15:123.985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 10,21
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.972
15:1218,6215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0187
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
15:1218,6520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1012
|Açılış
|: 18,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7056
En Düşük
18,4735
15:12998,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 9,56
|Açılış
|: 998,35
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler15:10
|TUREX
|16,07
|30.626.642
|% 9,99
|
|DERHL
|7,27
|133.608.778
|% 9,98
|
|MRSHL
|340,80
|33.400.354
|% 9,97
|
|TRCAS
|23,84
|144.509.721
|% 9,96
|
|ADEL
|45,94
|21.001.497
|% 9,96
|
|AGYO
|7,53
|56.101.459
|% -9,93
|
|ALKA
|36,68
|195.922.778
|% -7,14
|
|KERVN
|0,67
|2.841.582
|% -6,94
|
|UFUK
|63,50
|3.239.108
|% -6,13
|
|ACSEL
|58,60
|57.487.898
|% -5,48
|
|THYAO
|100,30
|3.634.432.238
|% -0,20
|
|AKBNK
|15,79
|2.012.374.006
|% 1,74
|
|SISE
|33,78
|1.658.127.294
|% -0,12
|
|TUPRS
|367,60
|1.640.027.891
|% -1,84
|
|ASELS
|32,60
|1.463.745.359
|% 2,19
|
|EKGYO
|4,65
|1.260.299.074
|% 2,65
|
|SKBNK
|2,13
|565.734.855
|% -1,39
|
|TSKB
|3,15
|816.732.138
|% -0,94
|
|ODAS
|8,06
|1.278.790.263
|% 4,54
|
|DOHOL
|6,14
|853.396.223
|% -0,49
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5956
|18,6215
|% 0,10
|
|Euro
|18,6354
|18,6520
|% 0,55
|
|Sterlin
|21,4478
|21,5553
|% 0,80
|
|Frank
|18,7222
|18,8350
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9347
|4,9595
|% 0,02
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|15,23
|
|Altın Gr.
|999
|999
|10,34
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.712
|6.774
|16,00
|
|Yarım
|3.271
|3.309
|8,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.657
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,55
|19,57
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|0,15
|
|B. Petrol
|92,31
|92,31
|0,57
|