***LKMNH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.03.2023 16:55
***LKMNH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler LKMNH
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Swedbank Robur Fonder AB tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127405
BIST
17:175.015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 13,74
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 5.001
|
5.051
En Düşük
4.984
17:1719,0445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0058
|Açılış
|: 19,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3280
|
19,1962
En Düşük
18,9954
17:1720,7753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1011
|Açılış
|: 20,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8100
|
20,9651
En Düşük
20,6194
17:171.211,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 6,28
|Açılış
|: 1.211,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205,55
|
1.220,33
En Düşük
1.201,15
BIST En Aktif Hisseler17:16
|DURDO
|52,80
|24.425.120
|% 10,00
|
|MMCAS
|6,05
|1.307.667
|% 10,00
|
|DGGYO
|38,10
|97.876.858
|% 9,99
|
|SMART
|8,71
|30.233.657
|% 9,97
|
|AKFYE
|17,33
|13.733.817
|% 9,96
|
|PAMEL
|311,10
|19.397.354
|% -9,98
|
|ANELE
|5,02
|244.543.955
|% -9,87
|
|PKENT
|126,10
|223.494.113
|% -8,76
|
|EMKEL
|11,66
|67.689.613
|% -8,62
|
|GEREL
|13,29
|187.725.551
|% -7,64
|
|ASTOR
|61,10
|5.588.456.243
|% 0,99
|
|EREGL
|37,10
|4.999.229.508
|% 0,00
|
|OYAKC
|40,86
|4.826.225.972
|% 6,68
|
|KRDMD
|19,86
|3.032.824.570
|% 1,69
|
|KOZAL
|20,78
|2.464.245.330
|% 3,18
|
|EKGYO
|6,98
|1.458.460.763
|% 3,87
|
|KRDMD
|19,86
|3.032.824.570
|% 1,69
|
|EREGL
|37,10
|4.999.229.508
|% 0,00
|
|ISCTR
|13,67
|1.711.296.314
|% -0,22
|
|KOZAL
|20,78
|2.464.245.330
|% 3,18
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0410
|19,0446
|% 0,03
|
|Euro
|20,7616
|20,7700
|% 0,46
|
|Sterlin
|23,3577
|23,4748
|% 0,30
|
|Frank
|20,7126
|20,8374
|% 0,17
|
|Riyal
|5,0541
|5,0794
|% -0,01
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|13,36
|
|Altın Gr.
|1.213
|1.213
|7,20
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.301
|140,00
|
|Tam
|8.181
|8.277
|17,00
|
|Yarım
|4.011
|4.050
|8,00
|
|Çeyrek
|2.005
|2.025
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,12
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,10
|14,12
|0,05
|
|B. Petrol
|77,15
|77,15
|0,46
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:31NUHCM
Yüzde 6.23 oranında artışla 153.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 936, 310 adet işlem
-
17:30YAPRK
Yüzde 9.92 oranında artışla 50.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 383, 977 adet işlem
-
17:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, AKSEN, ARCLK
-
17:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 66 artarak (% 0.28 ) 4, 517
-
17:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DGGYO, IDEAS, ALKA, YAPRK, MMCAS, DURDO, ONCSM, INVES, AKFYE, SMART