***LKMNH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.06.2023 18:10
***LKMNH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler LKMNH
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Süleyman Alper İnceöz tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156170
BIST
18:055.373
En Düşük
|Değişim
|: 5,04%
|| 257,69
|Açılış
|: 5.233
|
|Önceki Kapanış
|: 5.115
|
5.204
En Yüksek
5.375
18:0521,2463
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,2896
|Açılış
|: 21,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1100
|
21,3204
En Düşük
20,9983
18:0522,8910
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 0,4338
|Açılış
|: 22,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
22,9920
En Düşük
22,5016
18:051.340,04
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 26,88
|Açılış
|: 1.339,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313,16
|
1.340,52
En Düşük
1.315,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SASA
|63,80
|3.066.065.625
|% 10,00
|
|SNICA
|26,40
|69.875.764
|% 10,00
|
|BFREN
|4.227,50
|78.002.540
|% 10,00
|
|AVHOL
|42,90
|78.414.355
|% 10,00
|
|POLHO
|11,01
|103.318.990
|% 9,99
|
|ISSEN
|18,35
|38.191.231
|% -9,96
|
|IMASM
|24,22
|542.566.093
|% -9,96
|
|PAMEL
|174,40
|273.297.837
|% -4,18
|
|GMTAS
|12,40
|76.854.313
|% -4,10
|
|ATSYH
|67,20
|3.927.734
|% -3,93
|
|THYAO
|164,50
|13.027.260.249
|% 9,59
|
|KCHOL
|93,80
|5.391.716.846
|% 9,96
|
|AKBNK
|18,17
|5.244.061.591
|% 3,53
|
|YKBNK
|12,07
|4.963.788.730
|% 4,50
|
|GARAN
|29,48
|4.127.156.526
|% 2,86
|
|EKGYO
|7,60
|3.344.645.320
|% 4,11
|
|YKBNK
|12,07
|4.963.788.730
|% 4,50
|
|AKBNK
|18,17
|5.244.061.591
|% 3,53
|
|ISCTR
|12,63
|3.176.865.571
|% 3,02
|
|GARAN
|29,48
|4.127.156.526
|% 2,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,2438
|21,2494
|% 1,40
|
|Euro
|22,8814
|22,9004
|% 1,97
|
|Sterlin
|26,3310
|26,4631
|% 1,26
|
|Frank
|23,3711
|23,5119
|% 1,75
|
|Riyal
|5,6476
|5,6759
|% 1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|12,48
|
|Altın Gr.
|1.339
|1.340
|26,36
|
|Cumhuriyet
|9.017
|9.154
|58,00
|
|Tam
|8.968
|9.201
|57,72
|
|Yarım
|4.411
|4.519
|-47,00
|
|Çeyrek
|2.212
|2.267
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,59
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|16,09
|16,11
|0,17
|
|B. Petrol
|77,10
|77,10
|0,97
|
Seans Raporu
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