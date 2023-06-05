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***LKMNH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

05.06.2023 18:10
***LKMNH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi


***LKMNH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler LKMNH

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Süleyman Alper İnceöz tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156170


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Altın Gr. 1.339 1.340 26,36  
Cumhuriyet 9.017 9.154 58,00  
Tam 8.968 9.201 57,72  
Yarım 4.411 4.519 -47,00  
Çeyrek 2.212 2.267 -23,00  
Gümüş.Ons 23,57 23,59 -0,04  
Gümüş Gr. 16,09 16,11 0,17  
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