***LKMNH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.08.2023 16:47
***LKMNH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler LKMNH
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Süleyman Alper İnceöz tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187038
BIST
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17:447.473
En Düşük
|Değişim
|: -3,75%
|| -291,32
|Açılış
|: 7.804
|
|Önceki Kapanış
|: 7.764
|
7.424
En Yüksek
7.816
17:4427,0973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0181
|Açılış
|: 27,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1500
|
27,2346
En Düşük
27,0276
17:4429,4926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,9037
En Düşük
29,3730
17:441.648,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,44
|Açılış
|: 1.648,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,93
|
1.657,64
En Düşük
1.644,00
BIST En Aktif Hisseler17:44
|KLMSN
|26,62
|114.847.132
|% 10,00
|
|POLTK
|5.990,40
|65.289.904
|% 10,00
|
|TETMT
|1.297,60
|15.253.288
|% 9,99
|
|QNBFL
|213,70
|858.219
|% 9,98
|
|DGGYO
|38,16
|50.799.411
|% 9,97
|
|BAGFS
|29,80
|249.320.170
|% -9,97
|
|KNFRT
|16,97
|70.677.913
|% -9,97
|
|KERVT
|11,25
|229.330.903
|% -9,86
|
|LKMNH
|38,22
|115.147.089
|% -9,52
|
|COSMO
|125,50
|86.261.127
|% -8,93
|
|TUPRS
|124,70
|11.544.269.219
|% 1,38
|
|THYAO
|250,40
|8.398.037.099
|% -4,46
|
|EREGL
|41,42
|7.304.566.405
|% -3,13
|
|YKBNK
|15,53
|4.655.439.475
|% -7,06
|
|TTKOM
|21,34
|4.183.600.819
|% -4,39
|
|SKBNK
|3,98
|1.826.846.988
|% -7,87
|
|YKBNK
|15,53
|4.655.439.475
|% -7,06
|
|ZOREN
|4,79
|1.395.931.151
|% -4,58
|
|DOHOL
|13,22
|3.055.618.897
|% 2,96
|
|EKGYO
|8,53
|1.878.291.845
|% -4,48
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0915
|27,0973
|% 0,07
|
|Euro
|29,4772
|29,4926
|% 0,00
|
|Sterlin
|34,3843
|34,5567
|% -0,07
|
|Frank
|30,6265
|30,8110
|% -0,25
|
|Riyal
|7,2056
|7,2418
|% 0,10
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|2,84
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.650
|4,63
|
|Cumhuriyet
|11.329
|11.500
|17,00
|
|Tam
|11.083
|11.160
|32,00
|
|Yarım
|5.559
|5.606
|17,00
|
|Çeyrek
|2.771
|2.803
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,72
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|19,79
|19,82
|0,05
|
|B. Petrol
|84,08
|84,08
|-0,04
|
Seans Raporu
17:44
daha fazla
-
17:59GLBMD
Yüzde -7.91 oranında düşüşle 27.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 318, 103 adet işlem
-
17:58NUGYO
Yüzde -8.60 oranında düşüşle 7.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 485, 263 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 7, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 38 altında . İşlem hacmi 136, 171.00 milyon TL de
-
17:57EDATA
Yüzde -7.43 oranında düşüşle 11.83 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 102, 092 adet işlem
-
17:56INDES
Yüzde -7.70 oranında düşüşle 20.86 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 385, 443 adet işlem