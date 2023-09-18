***LKMNH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.09.2023 14:55
***LKMNH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler LKMNH
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mustafa Sarıoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195711
BIST
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16:497.759
En Düşük
|Değişim
|: -2,55%
|| -203,41
|Açılış
|: 7.952
|
|Önceki Kapanış
|: 7.962
|
7.755
En Yüksek
7.952
16:4927,0226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0406
|Açılış
|: 27,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9800
|
27,0245
En Düşük
26,6961
16:4928,8357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0297
|Açılış
|: 28,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,8655
En Düşük
28,2350
16:491.673,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,47
|Açılış
|: 1.673,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.669,39
|
1.676,68
En Düşük
1.650,71
BIST En Aktif Hisseler16:49
|TETMT
|1.541,10
|3.154.781
|% 10,00
|
|ISBTR
|219.304,90
|2.412.354
|% 10,00
|
|ALCAR
|998,20
|386.383.799
|% 9,99
|
|MIATK
|500,20
|373.355.405
|% 9,98
|
|TRILC
|17,30
|267.535.999
|% 9,98
|
|PEKGY
|25,38
|272.510.700
|% -10,00
|
|ATSYH
|56,70
|4.273.082
|% -10,00
|
|INGRM
|540,50
|205.831.554
|% -9,99
|
|QNBFL
|360,00
|2.886.120
|% -9,98
|
|SUMAS
|223,10
|6.581.740
|% -9,97
|
|THYAO
|219,20
|6.560.094.338
|% -3,48
|
|TUPRS
|138,60
|3.420.323.772
|% -2,05
|
|ISCTR
|21,88
|3.280.893.583
|% 1,39
|
|SISE
|52,65
|3.265.156.069
|% -3,48
|
|EBEBK
|79,35
|2.841.368.161
|% 4,68
|
|ZOREN
|4,69
|906.100.091
|% -2,09
|
|SKBNK
|5,75
|1.052.765.606
|% 2,13
|
|YKBNK
|16,12
|2.647.446.131
|% 0,31
|
|EKGYO
|8,21
|1.338.822.061
|% -1,68
|
|ISCTR
|21,88
|3.280.893.583
|% 1,39
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0121
|27,0226
|% 0,15
|
|Euro
|28,8226
|28,8357
|% 0,10
|
|Sterlin
|33,3639
|33,5312
|% 0,16
|
|Frank
|29,9759
|30,1565
|% 0,11
|
|Riyal
|7,1816
|7,2176
|% 0,14
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-0,01
|
|Altın Gr.
|1.672
|1.673
|3,12
|
|Cumhuriyet
|11.313
|11.484
|-13,00
|
|Tam
|11.072
|11.144
|11,00
|
|Yarım
|5.553
|5.595
|5,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.798
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,02
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,04
|20,06
|0,06
|
|B. Petrol
|94,47
|94,47
|0,54
|
Seans Raporu
16:49
daha fazla
-
17:04HURGZ
Yüzde -5.93 oranında düşüşle 4.92 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 747, 617 adet işlem
-
17:03XU100
Endeks 7, 768 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 44 altında . İşlem hacmi 83, 817.00 milyon TL de
-
17:03YATAS
Yüzde -10.06 oranında düşüşle 37.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 461, 860 adet işlem
-
17:01OFSYM
Yüzde -6.36 oranında düşüşle 72.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 039, 035 adet işlem
-
17:00SEKFK
Yüzde -5.78 oranında düşüşle 15.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 128, 098 adet işlem