***LKMNH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.11.2023 14:52
***LKMNH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler LKMNH
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mustafa Sarıoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218903
BIST
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17:227.951
En Düşük
|Değişim
|: 1,24%
|| 97,17
|Açılış
|: 7.918
|
|Önceki Kapanış
|: 7.853
|
7.918
En Yüksek
7.985
17:2228,7635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0861
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7850
|
28,7663
En Düşük
28,6078
17:2231,4727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1420
|Açılış
|: 31,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,4913
En Düşük
31,2258
17:221.818,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -7,69
|Açılış
|: 1.818,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.826,46
|
1.832,88
En Düşük
1.817,78
BIST En Aktif Hisseler17:22
|RUBNS
|33,22
|223.213.663
|% 10,00
|
|OYAYO
|27,94
|12.966.167
|% 10,00
|
|KLRHO
|38,50
|44.846.212
|% 10,00
|
|LIDFA
|8,47
|26.164.000
|% 10,00
|
|SNPAM
|175,10
|10.960.385
|% 9,99
|
|KLNMA
|47,70
|5.956.005
|% -10,00
|
|QNBFL
|968,50
|6.552.566
|% -9,99
|
|BASCM
|11,74
|5.940.232
|% -9,97
|
|ORMA
|222,30
|11.124.781
|% -9,96
|
|KSTUR
|2.100,00
|3.877.286
|% -9,79
|
|THYAO
|255,25
|7.566.843.496
|% 0,39
|
|EREGL
|39,58
|3.455.256.328
|% 3,40
|
|ASELS
|44,42
|3.251.453.398
|% 5,21
|
|TUPRS
|154,20
|3.148.688.543
|% 0,46
|
|ISCTR
|20,80
|2.207.445.057
|% 1,27
|
|ZOREN
|5,09
|1.003.894.637
|% 0,79
|
|EKGYO
|7,64
|1.295.781.977
|% 1,46
|
|ISCTR
|20,80
|2.207.445.057
|% 1,27
|
|IHLAS
|1,37
|131.219.056
|% -4,20
|
|EREGL
|39,58
|3.455.256.328
|% 3,40
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7600
|28,7635
|% 0,30
|
|Euro
|31,4552
|31,4727
|% 0,45
|
|Sterlin
|35,7478
|35,9270
|% 0,34
|
|Frank
|32,3663
|32,5613
|% 0,38
|
|Riyal
|7,6462
|7,6845
|% 0,30
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,38
|23,40
|% 0,66
|
|Platin
|904,01
|905,89
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.075,22
|1.079,13
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,37
|82,37
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.966,28
|1.966,55
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:22
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17:37MRSHL
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