***LKMNH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.12.2023 12:30
***LKMNH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler LKMNH
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Altuğ tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229643
BIST
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12:457.246
En Düşük
|Değişim
|: -0,74%
|| -53,81
|Açılış
|: 7.282
|
|Önceki Kapanış
|: 7.299
|
7.215
En Yüksek
7.282
12:4529,3940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1215
|Açılış
|: 29,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3700
|
29,4002
En Düşük
29,0967
12:4532,5188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1790
|Açılış
|: 32,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2500
|
32,5213
En Düşük
32,1313
12:451.955,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 17,79
|Açılış
|: 1.955,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.937,43
|
1.955,64
En Düşük
1.933,46
BIST En Aktif Hisseler12:45
|DIRIT
|9,46
|180.298
|% 10,00
|
|MIATK
|31,68
|285.137.288
|% 10,00
|
|FLAP
|10,72
|140.312.366
|% 9,95
|
|BRKSN
|21,30
|6.721.643
|% 9,91
|
|QNBFL
|759,00
|1.069.431
|% 9,21
|
|KUYAS
|44,28
|3.283.628
|% -10,00
|
|SKBNK
|4,60
|11.967.756
|% -9,98
|
|AHGAZ
|8,66
|21.917.326
|% -9,98
|
|GUBRF
|155,40
|136.973.445
|% -9,97
|
|ISGYO
|15,75
|26.063.636
|% -9,95
|
|THYAO
|225,90
|1.934.270.163
|% -0,79
|
|YKBNK
|19,12
|1.684.601.642
|% -4,21
|
|AKBNK
|36,02
|1.381.038.551
|% -4,41
|
|EREGL
|40,56
|1.247.140.978
|% 0,00
|
|TUPRS
|144,10
|1.178.891.455
|% 0,42
|
|YKBNK
|19,12
|1.684.601.642
|% -4,21
|
|MRGYO
|4,46
|311.616.345
|% 7,73
|
|EKGYO
|6,84
|303.120.386
|% 0,00
|
|ISCTR
|21,66
|929.103.107
|% -2,87
|
|ZOREN
|4,00
|162.097.572
|% -0,99
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,3867
|29,3940
|% 0,42
|
|Euro
|32,5063
|32,5188
|% 0,55
|
|Sterlin
|37,2769
|37,4638
|% 0,85
|
|Frank
|34,3491
|34,5560
|% 1,03
|
|Riyal
|7,8147
|7,8539
|% 0,88
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,12
|24,16
|% 0,66
|
|Platin
|980,57
|984,03
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.191,24
|1.197,88
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,61
|80,61
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.068,62
|2.068,90
|% 0,66
|