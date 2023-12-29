***LKMNH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.12.2023 09:10
***LKMNH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler LKMNH
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Aldanmaz tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230353
BIST
'
10:107.436
En Düşük
|Değişim
|: 0,53%
|| 39,51
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.449
10:1029,5390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1149
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4100
|
29,8525
En Düşük
29,3811
10:1032,7147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0418
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
33,0757
En Düşük
32,5446
10:101.969,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 13,70
|Açılış
|: 1.969,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler10:10
|ANELE
|12,24
|20.409.429
|% 9,97
|
|KUYAS
|53,55
|27.231.216
|% 9,96
|
|SNPAM
|141,50
|8.715.441
|% 9,95
|
|DYOBY
|24,76
|35.145.592
|% 9,27
|
|SELGD
|22,60
|291.065
|% 9,18
|
|EYGYO
|8,60
|1.158.636
|% -58,25
|
|SEGYO
|5,31
|7.732.411
|% -4,67
|
|DOBUR
|60,00
|1.102.211
|% -3,61
|
|PRZMA
|41,00
|6.177.904
|% -3,53
|
|SKBNK
|4,00
|453.001.759
|% -3,38
|
|GUBRF
|143,30
|2.297.994.731
|% 2,43
|
|SKBNK
|4,00
|453.001.759
|% -3,38
|
|THYAO
|230,10
|393.399.747
|% 0,48
|
|ISGYO
|14,38
|348.174.994
|% 1,41
|
|KONTR
|218,90
|269.315.690
|% 6,42
|
|SKBNK
|4,00
|453.001.759
|% -3,38
|
|ISGYO
|14,38
|348.174.994
|% 1,41
|
|GUBRF
|143,30
|2.297.994.731
|% 2,43
|
|EKGYO
|6,96
|70.826.560
|% 0,29
|
|YKBNK
|19,38
|192.773.459
|% 0,78
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5295
|29,5390
|% 0,39
|
|Euro
|32,6918
|32,7147
|% 0,13
|
|Sterlin
|37,5757
|37,7641
|% 0,57
|
|Frank
|34,8954
|35,1056
|% 0,47
|
|Riyal
|7,8502
|7,8896
|% 0,32
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,92
|23,95
|% 0,66
|
|Platin
|1.004,98
|1.010,89
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.131,97
|1.139,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,50
|77,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.073,94
|2.074,22
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:10
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-
10:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 42, 89 artarak (% 0.54 ) 8, 059
-
10:25
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, SKBNK, GUSGR
-
10:25
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle EYGYO, ECBYO, AKPAZ
-
10:25
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GUBRF, TRKCM, SODA
-
10:25XU100
Endeks 7, 430 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 7, 355.00 milyon TL de