***LKMNH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.02.2024 09:04
***LKMNH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler LKMNH
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Temel Ünlü tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245928
BIST
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11:178.628
En Düşük
|Değişim
|: 1,55%
|| 131,65
|Açılış
|: 8.514
|
|Önceki Kapanış
|: 8.497
|
8.514
En Yüksek
8.638
11:1730,3706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0269
|Açılış
|: 30,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3761
En Düşük
30,2613
11:1732,8296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0061
|Açılış
|: 32,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
32,9495
En Düşük
32,7768
11:171.991,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 7,15
|Açılış
|: 1.991,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.984,07
|
2.000,89
En Düşük
1.983,32
BIST En Aktif Hisseler11:17
|METUR
|8,09
|8.977.668
|% 32,41
|
|BURVA
|139,70
|35.097.732
|% 10,00
|
|MOBTL
|5,40
|148.228.423
|% 9,98
|
|AVHOL
|38,78
|75.066.049
|% 9,98
|
|SNPAM
|102,00
|7.144.386
|% 9,97
|
|SELGD
|36,90
|2.254.738
|% -10,00
|
|KBORU
|136,00
|28.875.656
|% -9,99
|
|DIRIT
|17,66
|1.820.817
|% -9,99
|
|SODSN
|85,80
|176.147
|% -5,30
|
|ISFIN
|12,00
|117.373.617
|% -4,61
|
|THYAO
|275,00
|2.786.802.490
|% 0,82
|
|BINHO
|579,00
|1.545.473.267
|% 8,22
|
|EKGYO
|10,43
|1.536.157.365
|% 3,78
|
|TUPRS
|153,60
|1.329.388.488
|% 2,40
|
|KCHOL
|167,00
|1.238.704.148
|% 3,92
|
|EKGYO
|10,43
|1.536.157.365
|% 3,78
|
|AKFGY
|2,09
|95.192.124
|% 1,95
|
|YKBNK
|22,08
|954.575.456
|% 1,10
|
|ZOREN
|4,70
|169.087.094
|% 0,86
|
|ADESE
|2,35
|79.672.429
|% 0,43
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3667
|30,3706
|% 0,09
|
|Euro
|32,8131
|32,8296
|% 0,02
|
|Sterlin
|38,2959
|38,4880
|% -0,10
|
|Frank
|35,0023
|35,2132
|% -0,05
|
|Riyal
|8,0735
|8,1139
|% 0,06
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,75
|22,77
|% 0,66
|
|Platin
|913,47
|916,69
|% 0,66
|
|Paladyum
|967,62
|971,04
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,41
|80,41
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,58
|2.039,91
|% 0,66
|