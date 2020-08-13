***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000.000 -6.901.748 22.522.283 -3.613.227 372.543 10.475.466 8.528.016 8.340.261 63.723.594 20.182.400 83.905.994Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler1.043.363 1.043.363 1.043.363Transferler8.340.261 -8.340.261 0 0Dönem Karı (Zararı)821.876 821.876 1.406.721 2.228.597Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)903.425 903.425 903.425Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-30.439 30.439 -30.439 -30.439 -30.439Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar-515.344 -515.344 -515.344Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-198.754 -198.754 -198.754Dönem Sonu Bakiyeler24.000.000 -6.932.187 22.522.283 -2.908.556 -142.801 10.505.905 17.881.201 821.876 65.747.721 21.589.121 87.336.842Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000.000 -6.424.650 22.522.283 -4.738.298 903.698 10.882.318 16.403.271 8.268.224 71.816.846 22.366.903 94.183.749Transferler8.268.224 -8.268.224 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.538.027 4.538.027 2.402.840 6.940.867Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.701.410 2.701.410 2.701.410Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-243.150 243.150 -243.150 -243.150 -243.150Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar-87.676 -87.676 -87.676Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-594.310 -594.310 -594.310Dönem Sonu Bakiyeler24.000.000 -6.667.800 22.522.283 -2.631.198 816.022 11.125.468 24.428.345 4.538.027 78.131.147 24.769.743 102.900.890Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.611.807 1.339.670Dönem Karı (Zararı)4.538.027 821.876Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler13.783.023 -1.689.632Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler(11-12) 9.359.984 7.729.523Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.859.753 396.805Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 1.859.753 396.805Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-2.717.965 -524.402Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 -2.717.965 -524.402Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler542.826Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler28 542.826Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler21 -87.676 -515.344Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 -812.768 -5.695.543Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler5.638.869 -3.080.671İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.709.243 2.207.426Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 -3.040.685Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.647.778 -2.667.295İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)31 -8.130.697 5.264İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 3.482.919 -2.672.559Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-288.037 1.620.645İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)31 -209.282 1.688.082İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -78.755 -67.437Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 2.925.294 1.873.641Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)19 -8.297.004 -5.818.139Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.782.045 905.981İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)31 -325.251 -34.288İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -1.456.794 940.269Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 2.577.760 3.663.204Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler61.756 -25.336İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)31 4.300İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 57.456 -25.336Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)19 1.417.675 180.297İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.363.821 2.474.428Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17 -233.115 788.005Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17 2.596.936 1.686.423Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları9.611.807 1.339.670YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-18.719.589 -12.708.735Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-18.719.589 -12.708.735Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -18.938.489 -12.979.880Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 218.900 271.145FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.438.368 11.546.592Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 68.515.767 61.560.177Kredilerden Nakit Girişleri68.515.767 61.560.177Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -62.077.399 -50.013.585Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-62.077.399 -50.013.585YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.669.414 177.527NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.669.414 177.527DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.327.982 1.235.170DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.658.568 1.412.697Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.658.568 6.327.982Finansal Yatırımlar5 3.040.685Ticari Alacaklar66.678.883 69.529.727İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar31 8.848.209 717.512İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 57.830.674 68.812.215Diğer Alacaklar3.108.736 2.812.899İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar31 750.000 750.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.358.736 2.062.899Stoklar9 20.973.092 24.873.444Peşin Ödenmiş Giderler15.445.830 9.902.552İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler31 4.618.290 3.405.608İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler19 10.827.540 6.496.944Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 508.224 535.665Diğer Dönen Varlıklar17 3.921.660 3.653.966ARA TOPLAM117.335.678 117.636.235TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR117.335.678 117.636.235DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 273.297 281.097Canlı Varlıklar10 13.233.700 12.258.642Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 6.400.000 6.400.000Maddi Duran Varlıklar136.984.910 123.436.120Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar6.298.828 8.248.428Diğer Maddi Duran Varlıklar130.686.082 115.187.692Kullanım Hakkı Varlıkları11 54.464.912 58.452.451Maddi Olmayan Duran Varlıklar24.490.508 24.565.973Şerefiye14 1.186.400 1.186.400Diğer Haklar12 23.304.108 23.379.573Peşin Ödenmiş Giderler10.670.603 7.924.015İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler31 10.641.167 7.887.441İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler19 29.436 36.574Ertelenmiş Vergi Varlığı29 22.711.674 21.898.906TOPLAM DURAN VARLIKLAR269.229.604 255.217.204TOPLAM VARLIKLAR386.565.282 372.853.439KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 24.521.697 42.186.485İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar24.521.697 42.186.485Banka Kredileri16.001.848 33.582.908Kiralama İşlemlerinden Borçlar7.608.000 7.606.149Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar911.849 997.428Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 47.701.491 40.392.142Ticari Borçlar38.669.915 40.480.910İlişkili Taraflara Ticari Borçlar31 1.795.219 2.120.470İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 36.874.696 38.360.440Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 11.462.831 8.885.071Diğer Borçlar905.471 843.715İlişkili Taraflara Diğer Borçlar31 230.754 226.454İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 674.717 617.261Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19 2.224.587 806.912Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 1.095.599 1.345.350Kısa Vadeli Karşılıklar15 811.035 395.560Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 15.368.444 13.482.379ARA TOPLAM142.761.070 148.818.524TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER142.761.070 148.818.524UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 126.351.244 109.014.610İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar126.351.244 109.014.610Banka Kredileri76.877.539 55.290.955Kiralama İşlemlerinden Borçlar48.378.230 52.159.923Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar1.095.475 1.563.732Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19 2.813.369 3.596.663Uzun Vadeli Karşılıklar3.389.053 6.107.018Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 3.389.053 6.107.018Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar18 8.349.656 11.132.875TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER140.903.322 129.851.166TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER283.664.392 278.669.690ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar78.131.147 71.816.846Ödenmiş Sermaye24.000.000 24.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-6.667.800 -6.424.650Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19.891.085 17.783.985Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19.891.085 17.783.985Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)22.522.283 22.522.283Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.631.198 -4.738.298Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)816.022 903.698Yabancı Para Çevrim Farkları816.022 903.698Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11.125.468 10.882.318Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları24.428.345 16.403.271Net Dönem Karı veya Zararı4.538.027 8.268.224Kontrol Gücü Olmayan Paylar24.769.743 22.366.903TOPLAM ÖZKAYNAKLAR102.900.890 94.183.749TOPLAM KAYNAKLAR386.565.282 372.853.439Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 135.140.149 161.152.360 59.297.072 77.602.595Satışların Maliyeti22 -112.470.041 -142.693.207 -49.031.960 -71.101.367TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)22.670.108 18.459.153 10.265.112 6.501.228BRÜT KAR (ZARAR)22.670.108 18.459.153 10.265.112 6.501.228Genel Yönetim Giderleri23 -6.258.980 -6.213.751 -3.184.696 -2.840.316Pazarlama Giderleri23 -1.670.103 -1.036.252 -762.226 -659.048Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 560.106 356.370 25.394 31.212Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -4.510.865 -1.653.754 -3.501.606 -553.882ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.790.266 9.911.766 2.841.978 2.479.194Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 158.425 140.199 132.021 70.100FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.948.691 10.051.965 2.973.999 2.549.294Finansman Gelirleri27 3.599.610 5.382.200 1.033.356 687.507Finansman Giderleri28 -8.157.135 -15.314.375 -2.576.879 -6.118.385SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.391.166 119.790 1.430.476 -2.881.584Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri29 549.701 2.108.807 1.288.978 2.987.491Dönem Vergi (Gideri) Geliri-857.377 -822.025 -491.906 -666.635Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.407.078 2.930.832 1.780.884 3.654.126SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.940.867 2.228.597 2.719.454 105.907DÖNEM KARI (ZARARI)6.940.867 2.228.597 2.719.454 105.907Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.402.840 1.406.721 1.511.179 24.335Ana Ortaklık Payları4.538.027 821.876 1.208.275 81.572Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kazanç 0,18908000 0,03424000 0,05034000 0,00340000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.107.100 704.671 -6.577 18.117Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.701.410 903.425 -183.854 23.227Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler594.310 -198.754 177.277 -5.110Dönem Vergi (Gideri) Geliri594.310 -198.754 177.277 -5.110Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar87.676 -515.344 240.332 321.904Yabancı Para Çevrim Farkları87.676 -515.344 240.332 321.904DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.019.424 189.327 233.755 340.021TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.921.443 2.417.924 2.953.209 445.928Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.402.840 1.406.721 1.511.179 24.335Ana Ortaklık Payları2.518.603 1.011.203 1.442.030 421.593http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868827BIST