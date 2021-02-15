***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000.000 -6.901.748 22.522.283 -3.613.227 372.543 10.475.466 8.528.016 8.340.261 63.723.594 20.182.400 83.905.994Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-740.732 -740.732 -740.732Transferler883.950 7.456.311 -8.340.261 0 0Dönem Karı (Zararı)8.268.224 8.268.224 2.738.553 11.006.777Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.442.400 -1.442.400 -1.442.400Kar Payları-1.102.855 -1.102.855 -1.102.855Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)477.098 -477.098 2.262.531 2.262.531 2.262.531Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-554.050 -554.050Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar531.155 531.155 531.155Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)317.329 317.329 317.329Dönem Sonu Bakiyeler24.000.000 -6.424.650 22.522.283 -4.738.298 903.698 10.882.318 16.403.271 8.268.224 71.816.846 22.366.903 94.183.749Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000.000 -6.424.650 22.522.283 -4.738.298 903.698 10.882.318 16.403.271 8.268.224 71.816.846 22.366.903 94.183.749Transferler726.178 7.542.046 -8.268.224 0 0Dönem Karı (Zararı)24.250.988 24.250.988 5.538.191 29.789.179Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.688.843 1.688.843 1.688.843Kar Payları-4.800.000 -4.800.000 -735.000 -5.535.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)3.482.469 -3.482.469 8.269.132 8.269.132 8.269.132Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar1.887.259 1.887.259 1.887.259Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-337.767 -337.767 -337.767Dönem Sonu Bakiyeler24.000.000 -2.942.181 22.522.283 -3.387.222 2.790.957 8.126.027 27.414.449 24.250.988 102.775.301 27.170.094 129.945.395Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI64.709.519 17.487.327Dönem Karı (Zararı)24.250.988 8.268.224Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)24.250.988 8.268.224Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler30.080.296 3.513.231Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 - 11 19.027.874 17.692.177Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.357.439 1.473.496Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -1.357.439 1.473.496Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.055.609 1.786.401Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 -1.055.609 1.786.401Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler392.533 158.358Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 392.533 158.358Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler20 1.887.259 531.155Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 4.658.745 -14.830.831Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler6.526.933 -3.297.525İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler13.367.267 6.858.727Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-650.653 -6.202.449İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)30 -4.847.923 -712.248İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 4.197.270 -5.490.201Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.370.907 1.987.696İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)30 1.452.863 2.064.683İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -81.956 -76.987Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 3.757.486 -386.802Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)18 -13.179.346 6.893.157Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-480.273 2.587.727İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)30 1.233.483 353.408İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -1.713.756 2.234.319Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 -1.714.781 1.025.300Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19.364.587 506.463İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)30 18.863.407 -4.300İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 501.180 510.763Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)18 -140.360 495.013İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.039.700 -47.378Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)16 2.747.813 -224.383Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)16 2.291.887 177.005Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları67.698.551 18.640.182Ödenen Temettüler-2.989.032 -1.152.855YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-45.171.684 -23.471.330Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-45.171.684 -23.471.330Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -49.875.701 -25.164.625Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 4.704.017 1.693.295FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-18.384.968 11.179.032Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 88.443.990 202.327.281Kredilerden Nakit Girişleri88.443.990 202.327.281Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -97.431.261 -191.148.249Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-97.431.261 -191.148.249Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5 -9.397.697YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.152.867 5.195.029NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.152.867 5.195.029DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 7.173.620 1.978.591DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.326.487 7.173.620Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 8.326.487 7.173.620Ticari Alacaklar64.151.911 68.684.089İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar30 5.565.435 717.512İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 58.586.476 67.966.577Diğer Alacaklar1.442.201 2.812.899İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar30 750.000 750.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 692.201 2.062.899Stoklar8 19.664.250 24.873.444Peşin Ödenmiş Giderler13.560.982 9.902.552İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler30 4.160.301 3.405.608İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler18 9.400.681 6.496.944Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 535.665Diğer Dönen Varlıklar16 1.184.592 3.653.966ARA TOPLAM108.330.423 117.636.235TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR108.330.423 117.636.235DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 280.888 281.097Canlı Varlıklar9 13.710.350 12.258.642Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 6.400.000 6.400.000Maddi Duran Varlıklar158.320.751 123.436.120Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar8.187.113 8.248.428Diğer Maddi Duran Varlıklar150.133.638 115.187.692Kullanım Hakkı Varlıkları10 44.470.129 58.452.451Maddi Olmayan Duran Varlıklar23.231.455 24.565.973Şerefiye13 1.186.400Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 23.231.455 23.379.573Peşin Ödenmiş Giderler17.702.157 7.924.015İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler30 17.408.357 7.887.441İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler18 293.800 36.574Ertelenmiş Vergi Varlığı28 17.240.161 21.898.906TOPLAM DURAN VARLIKLAR281.355.891 255.217.204TOPLAM VARLIKLAR389.686.314 372.853.439KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar23.065.812 42.186.485İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar23.065.812 42.186.485Banka Kredileri14.051.437 33.582.908Kiralama İşlemlerinden Borçlar7.662.220 7.606.149Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar1.352.155 997.428Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 43.114.594 40.392.142Ticari Borçlar40.161.867 40.480.910İlişkili Taraflara Ticari Borçlar30 3.353.953 2.120.470İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 36.807.914 38.360.440Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 7.170.290 8.885.071Diğer Borçlar17.219.270 843.715İlişkili Taraflara Diğer Borçlar30 16.100.829 226.454İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 1.118.441 617.261Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18 666.552 806.912Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 1.345.350Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.770.560 395.560Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 13.074.428 13.482.379ARA TOPLAM146.243.373 148.818.524TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER146.243.373 148.818.524UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar99.856.264 109.014.610İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 99.856.264 109.014.610Banka Kredileri62.128.468 55.290.955Kiralama İşlemlerinden Borçlar35.142.023 52.159.923Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar2.585.773 1.563.732Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18 1.707.314 3.596.663Uzun Vadeli Karşılıklar5.051.409 6.107.018Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 5.051.409 6.107.018Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar17 6.882.559 11.132.875TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER113.497.546 129.851.166TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER259.740.919 278.669.690ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar102.775.301 71.816.846Ödenmiş Sermaye24.000.000 24.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-2.942.181 -6.424.650Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19.135.061 17.783.985Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19.135.061 17.783.985Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)22.522.283 22.522.283Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.387.222 -4.738.298Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.790.957 903.698Yabancı Para Çevrim Farkları2.790.957 903.698Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.126.027 10.882.318Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27.414.449 16.403.271Net Dönem Karı veya Zararı24.250.988 8.268.224Kontrol Gücü Olmayan Paylar27.170.094 22.366.903TOPLAM ÖZKAYNAKLAR129.945.395 94.183.749TOPLAM KAYNAKLAR389.686.314 372.853.439Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 316.730.031 335.229.041Satışların Maliyeti21 -246.450.141 -294.121.082TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)70.279.890 41.107.959BRÜT KAR (ZARAR)70.279.890 41.107.959Genel Yönetim Giderleri22 -13.450.452 -12.548.610Pazarlama Giderleri22 -3.530.366 -2.441.407Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 5.048.442 692.070Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -8.772.508 -6.620.995ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)49.575.006 20.189.017Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 316.851 280.399FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)49.891.857 20.469.416Finansman Gelirleri26 4.733.842 9.680.984Finansman Giderleri27 -18.182.125 -26.420.349SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)36.443.574 3.730.051Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.654.395 7.276.726Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.333.417 -1.107.128Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-4.320.978 8.383.854SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)29.789.179 11.006.777DÖNEM KARI (ZARARI)29.789.179 11.006.777Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar5.538.191 2.738.553Ana Ortaklık Payları24.250.988 8.268.224Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kazanç 1,01046000 0,34451000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.317.298 -1.125.071Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.688.843 -1.442.400Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler371.545 317.329Dönem Vergi (Gideri) Geliri371.545 317.329Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.887.259 531.155Yabancı Para Çevrim Farkları-1.887.259 531.155DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.204.557 -593.916TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)26.584.622 10.412.861Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar5.538.191 2.738.553Ana Ortaklık Payları21.046.431 7.674.308http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909755BIST