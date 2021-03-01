***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2020 Yılı Değerlendirmesi2020 yılı ikinci çeyreğinde pandemi ve kısıtlamalar nedeniyle, ekonomide azalan talebin, yeni normale geçişle birlikte üçüncü çeyrekte toparlanması ve son çeyrekte güçlenmesi neticesinde, LHÜ Suam Ankara Hastanesi dâhil ciro beklentimiz öngörülen aralıkta gerçekleşirken, faiz, amortisman, vergi öncesi kar "FAVÖK" öngördüğümüz tavan seviyenin %9,5 üzerinde gerçekleşti. Maliyet unsurlarında meydana gelen yükselişle beraber kısmen düşen hasta sayısına rağmen, özellikli işlem sayıları, sağlık turizmi, sağlık uygulama tebliği "SUT" tarifesi artışlarının gelire yansıması ve uyguladığımız operasyonel politikalar sayesinde hizmet üretim maliyetlerini optimum seviyede tutarak karlılığı hedeflediğimizin üzerinde gerçekleştirmeyi başardık.2021 Yılı BeklentileriEtlik Hastanesi ana bina modernizasyonu ve tefrişi için çalışmalarımızı yıl içerisinde tamamlayarak tam kapasite hizmet sunmasını hedefliyoruz.2020 yılında planladığımız ancak salgından dolayı ertelediğimiz Akay Hastanesinin kapasite artışı için çalışmalara yıl içerisinde başlamayı hedefliyoruz.2020 yılında 317 milyon TL olarak gerçekleşen konsolide hasılatın 390 – 410 milyon aralığında,2020 yılında 72 milyon TL olarak gerçekleşen FAVÖK'ün 90-100 milyon TL aralığında,FAVÖK marjının %21-24 aralığında olacağını tahmin ediyoruz.FAVÖK tutarında beklediğimiz büyümeye ve pozitif nakit akıma bağlı olarak şirketimizin yılsonu düzeltilmiş Net Borç / FAVÖK çarpanının 1'in altında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.2020 yılı beklentilerimize, mukayese edilebilir olması için Lokman Hekim Üniversitesi'ne kiraya verilen Ankara Hastanesi dâhil edilmişti. 2021 beklentilerimizde konsolidasyon kapsamı dışında olan Ankara Hastanesi dâhil edilmemiştir.Mustafa SARIOĞLUYönetim Kurulu Başkanı / CEOhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913825BIST