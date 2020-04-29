***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 03.03.2020Genel Kurul Tarihi 29.03.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2020Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres Büklüm Sokak No:4 Kavaklıdere Çankaya, Ankara - TÜRKİYE adresinde bulunan Lokman Hekim Akay Hastanesi toplantı salonuGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,2 - 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,3 - 2019 Yılı Bilanço ve Kar – Zarar Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,4 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,6 - 2019 yılı kârlılık durumunun görüşülmesi ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtılıp dağıtılmayacağı konusundaki önerisinin, müzakeresi ve onaylanması,7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne huzur hakkı ödenip ödenmeyeceğinin, ödenecekse miktarlarının kararlaştırılması,8 - Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin ‘Şirket Bağış ve Yardım Politikası' kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve onaylanması, 2020 yılı için yapılacak bağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve şirket esas sözleşmesi gereğince üst sınırın belirlenmesi,9 - 2020 Yılında Bağımsız Denetim Hizmeti alınmak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması,10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen ‘Ücretlendirme Politikası' ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve onaylanması,11 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesi 4 ve 6 ncı maddelerinin tadili hakkında bilgi verilmesi, müzakeresi ve onaylanması,12 - Geri Alım Programı çerçevesinde geri alınan paylar hakkında bilgi verilmesi,13 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesi,14 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,16 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2-2019 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi müzakere edildi ve onaylandı.2. 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması müzakere edildi ve onaylandı.3. 2019 Yılı Bilanço ve Kar – Zarar Tabloların okunması müzakere edildi ve onaylandı.4. 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması müzakere edildi ve onaylandı.5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edildi.6. 2019 yılı kârlılık durumunun görüşülmesi ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtılıp dağıtılmayacağı konusundaki önerisinin müzakere edildi ve onaylandı.7. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne huzur hakkı ödenip ödenmeyeceğinin, ödenecekse miktarlarının kararlaştırılması müzakere edildi ve onaylandı.8. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin ‘Şirket Bağış ve Yardım Politikası' kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve onaylanması, 2020 yılı için yapılacak bağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve şirket esas sözleşmesi gereğince üst sınırın belirlenmesi müzakere edildi ve onaylandı.9. 2020 Yılında Bağımsız Denetim Hizmeti alınmak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin müzakere edildi ve onaylandı.10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen ‘Ücretlendirme Politikası' ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verildi.11. Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesi 4 ve 6 ncı maddelerinin tadili hakkında bilgi verildi, müzakere edildi ve onaylandı.12. Geri Alım Programı çerçevesinde geri alınan paylar hakkında bilgi verildi.13. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesi müzakere edildi ve onaylandı.14. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.16. Dilek, temenniler ve kapanış.Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? EvetHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 28.04.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2019 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 2019 Yılı Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalar2019 Yılı Olağan Genel Kurul kararları 28.04.2020 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840980BIST