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***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.03.2020 17:52
GÜNCEL HABERLER



***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELKMH00021 0 0
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılı Net Dağıtılabilir Dönem Karı olan 6.957.377,73 -TL'nin brüt 4.800.000-TL kısmının nakit kar payı olarak dağıtılmasına,
Kalan karın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,
Nakit dağıtılacak kar payının 28.09.2020 tarihinde ödenmesi hususunu 2019 yılı Olağan Genel Kurulunda karara bağlanmak üzere teklif edilmesine karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 24.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.605.657,36
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 11.006.777 8.343.664,26
4. Vergiler ( - ) 7.276.726 1.020.108,75
5. Net Dönem Kârı 8.268.224 7.323.555,51
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 366.177,78 366.177,78
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 7.902.046,22 6.957.377,73
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.359.367
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 9.261.413,22 6.957.377,73
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.200.000 1.200.000
* Nakit 1.200.000 1.200.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 3.600.000 3.600.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 360.000 360.000
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 2.742.046,22 1.797.377,73
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 32.845,28 0,42 0,17 17
B Grubu 4.047.154,72 51,21 0,17 17
TOPLAM 4.080.000 51,63

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
*SPK'ya Göre Net Dönem Karı :Bu tutardan kontrol gücü olmayan paylara isabet eden kısım düşülmüş olup ana ortaklığa ait net dönem karı esas alınmıştır.
* Net hesaplama %15 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823963


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DYOBY 5,62 34.531.612 % 19,83  
AVGYO 2,10 99.826.186 % 16,02  
DAGHL 3,39 1.440.914 % 14,92  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7972 7,8363 % -0,55  
Frank 6,3578 6,3961 % -0,48  
Riyal 1,6219 1,6300 % -0,95  
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Altın Ons 1.636 1.636 0,58  
Altın Gr. 321 322 7,53  
Cumhuriyet 2.101 2.133 -13,00  
Tam 2.091 2.143 -14,01  
Yarım 1.011 1.037 -6,78  
Çeyrek 507 518 -3,38  
Gümüş.Ons 17,14 17,18 0,01  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 0,06  
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