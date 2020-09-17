***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 yılı kar payı ödemesinin 7244 sayılı kanun kapsamında taksitler halinde ödenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 7244 sayılı kanun kapsamında dağıtılacak kar payının 2019 yılı karının %25 ini aşamayacak olmasına ilişkin sınırlaması getirilmesi.Karar Tarihi 03.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 TaksitPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELKMH00021 1. Taksit 0,0823129 8,23129 15 0,0699659 6,99659A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELKMH00021 2. Taksit 0,1176870 11,7687 15 0,1000339 10,00339A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELKMH00021 TOPLAM 0,1999999 19,99999 15 0,1699998 16,99998B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 1. Taksit 0,0823129 8,23129 15 0339 10,00339B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 TOPLAM 0,1999999 19,99999 15 0,1699998 16,99998Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)1. Taksit 28.09.2020 28.09.2020 30.09.2020 29.09.20202. Taksit 09.10.2020 13.10.2020 12.10.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELKMH00021 0 0B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu 2019 yılı kar payı dağıtımı hususundaki kanuni düzenlemeleri görüşmek ve takvimi yeniden belirlemek üzere bir araya gelerek aşağıdaki kararları almıştır.Şirketimizin 29.03.2020 tarihinde yapmış olduğu 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında alınan karar gereğince, 28.09.2020 tarihinde dağıtılacak olan kar dağıtımı tutarı 4.800.000 TL ile ilgili olarak 16.04.2020 tarihinde yayımlanan 7244 sayılı kanunun 12.maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa eklenen geçici 13.madde hükümlerine göre kanunun yayımından önce genel kurullarını yapan şirketlerin 30.09.2020 tarihine kadar dağıtabilecekleri kar payları dağıtılabilir karın %25 ile sınırlandırılmıştır.Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre 2019 yılı net dağıtılabilir kar payı 7.902.046,22 TL'nin %25'i 1.975.511,56 TL tutarı ekte bulunan kar dağıtım tablosu uyarınca 28.09.2020 tarihinde, kalan 2.824.488.44 TL tutarı ise Cumhurbaşkanlığı tarafından 3 aylık süre uzatım yetkisinin kullanılmaması halinde 09.10.2020 tarihinde ödenmesine, karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSULOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 24.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.605.657,36Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 11.006.777 8.343.664,264. Vergiler ( - ) 7.276.726 1.020.108,755. Net Dönem Kârı 8.268.224 7.323.555,516. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 366.177,78 366.177,788. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 7.902.046,22 6.957.377,73Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.359.36710. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 9.261.413,22 6.957.377,7311. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.200.000 1.200.000* Nakit 1.200.000 1.200.000* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 3.600.000 3.600.00016. Genel Kanuni Yedek Akçe 360.000 360.00017. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 2.742.046,22 1.797.377,7320. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 32.845,28 0,42 0,17 17B Grubu 4.047.154,72