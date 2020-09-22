***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.09.2020 16:14
***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 yılı kar payı ödemesinin 6102 sayılı kanunun geçici 13.maddesinde belirtilen sürenin uzamasına istinaden 2.taksit tarihinin güncellenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 2019 yılı kar payı ödemesinin 6102 sayılı kanunun geçici 13.maddesinde belirtilen sürenin uzamasına istinaden 2.taksit tarihinin güncellenmesi.
Karar Tarihi 03.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 Taksit
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELKMH00021 1. Taksit 0,0823129 8,23129 15 0,0699659 6,99659
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELKMH00021 2. Taksit 0,1176870 11,7687 15 0,1000339 10,00339
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELKMH00021 TOPLAM 0,1999999 19,99999 15 0,1699998 16,99998
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 1. Taksit 0,0823129 8,23129 15 0,0699659 6,99659
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 2. Taksit 0,1176870 11,7687 15 0,1000339 10,00339
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 TOPLAM 0,1999999 19,99999 15 0,1699998 16,99998
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit 28.09.2020 28.09.2020 30.09.2020 29.09.2020
2. Taksit 04.01.2021 06.01.2021 05.01.2021
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELKMH00021 0 0
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu 2019 yılı kar payı dağıtımı hususundaki kanuni düzenlemeleri görüşmek ve takvimi yeniden belirlemek üzere bir araya gelerek aşağıdaki kararları almıştır.
Şirketimizin 29.03.2020 tarihinde yapmış olduğu 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında alınan karar gereğince, 28.09.2020 tarihinde dağıtılacak olan kar dağıtımı tutarı 4.800.000 TL ile ilgili olarak 16.04.2020 tarihinde yayımlanan 7244 sayılı kanunun 12.maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa eklenen geçici 13.madde hükümlerine göre kanunun yayımından önce genel kurullarını yapan şirketlerin 30.09.2020 tarihine kadar dağıtabilecekleri kar payları dağıtılabilir karın %25 ile sınırlandırılmıştır.
Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre 2019 yılı net dağıtılabilir kar payı 7.902.046,22 TL'nin %25'i 1.975.511,56 TL tutarı ekte bulunan kar dağıtım tablosu uyarınca 28.09.2020 tarihinde, kalan 2.824.488.44 TL tutarı ise Cumhurbaşkanlığı tarafından 3 aylık süre uzatım yetkisinin kullanılmaması halinde 09.10.2020 tarihinde ödenmesine, karar verilmişti.
18.09.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 6102 sayılı kanunun geçici 13.maddesinde belirtilen sürenin 3 ay uzatılmasına istinaden Yönetim Kurulumuzun yaptığı değerlendirme sonucunda 2019 yılı kar payının 2.taksit ödemsinin 04.01.2021 tarihinde yapılmasına karar vermişltir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 24.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.605.657,36
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 11.006.777 8.343.664,26
4. Vergiler ( - ) 7.276.726 1.020.108,75
5. Net Dönem Kârı 8.268.224 7.323.555,51
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 366.177,78 366.177,78
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 7.902.046,22 6.957.377,73
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.359.367
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 9.261.413,22 6.957.377,73
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.200.000 1.200.000
* Nakit 1.200.000 1.200.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 3.600.000 3.600.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 360.000 360.000
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 2.742.046,22 1.797.377,73
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 32.845,28 0,42 0,17 17
B Grubu 4.047.154,72 51,21 0,17 17
TOPLAM 4.080.000 51,63
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
*SPK'ya Göre Net Dönem Karı :Bu tutardan kontrol gücü olmayan paylara isabet eden kısım düşülmüş olup ana ortaklığa ait net dönem karı esas alınmıştır.
* Net hesaplama %15 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876170
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