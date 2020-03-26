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***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.03.2020 19:12
GÜNCEL HABERLER



***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             Şirketimiz Yönetim Kurulunun 03.03.2020 tarihinde almış olduğu kararla 2019 yılı olağan genel kurul toplantısının 29 Mart 2020 Pazar günü saat 11.00'de Büklüm Sokak N4 Kavaklıdere Çankaya, Ankara adresinde bulunan Lokman Hekim Akay Hastanesi toplantı salonunda yapılacağı ilan etmiştik.
 
Dünya genelinde devam eden Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 20.03.2020 tarihli duyurusuyla dileyen şirketlerin yönetim kurulu kararı ile genel kurul toplantılarını erteleme imkânı getirildi.
 
Kamu tarafından aksi bir karar alınmadığı takdirde Olağan Genel Kurul toplantımız 29 Mart 2020 Pazar günü saat 11.00'de Büklüm Sokak N4 Kavaklıdere Çankaya, Ankara adresinde bulunan Lokman Hekim Akay Hastanesi toplantı salonunda yapılacaktır.
 
Covid-19 salgını nedeniyle olası olumsuz durumları engellemek amacıyla dileyen ortaklarımızın elektronik ortamda yahut vekâleten Genel Kurul toplantımıza katılarak ortaklık haklarını kullanabileceğini hatırlatırız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832484


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