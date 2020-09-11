***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.09.2020 19:18
***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Şirketimizin daha önce yaptığı açıklamalarda Elazığ Şehir Hastanesinin işletmecisi Rönesans Holding şirketlerinden Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı A.Ş. ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin 01.08.2018 tarihinden itibaren beş yıl süreyle sunulması hususunda anlaşma imzalandığına ilişkin bilgi verilmişti.
T.C. Sağlık Bakanlığı ve Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı A.Ş. arasındaki Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Elazığ Şehir Hastanesi sözleşmesi TADİL edilmiştir. Buna göre Rehabilitasyon Hizmetleri, Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme kapsamından çıkartılmış olup Rehabilitasyon Hizmetleri Bakanlık tarafından sunulacaktır. Rehabilitasyon Hizmetlerinin proje kapsamından çıkarılmasına karar verilmesi neticesinde Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı A.Ş. ile Şirketimiz arasında 11.09.2020 tarihinde imzalanan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmet Sunum sözleşmesi konusuz kalmış olup, ilgili sözleşme tarafların karşılıklı mutabakatıyla sona ermiştir.
Şirketimizin Elazığ Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon işinde çalışanlarına ilişkin tüm yükümlülükleri ve sabit kıymet bedelleri Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı A.Ş. tarafından karşılanacak olup, sözleşmenin sona ermesi nedeniyle şirketimize herhangi bir zarar ve yükümlülük doğmayacaktır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874820
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