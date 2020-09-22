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***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.09.2020 16:17
GÜNCEL HABERLER


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Açıklamalar

Grubumuzun 2002 yılında açılan ilk hastanesi olan Lokman Hekim Etlik Hastanesinde sağlık hizmet talebini karşılamak ve sağlık hizmeti kalitesini artırmak amacıyla mevcut hastane binası yanında yaklaşık 9.000 m2 alan üzerine 9 katlı ek binanın yapılmasına ilişkin açıklamalarımızı daha önce kamuoyu ile paylaşmıştık.   Sağlık Bakanlığı ruhsatlandırma işlemleri 22.09.2020 tarihi itibariyle tamamlanmış olup, Yeni Etlik hastanemiz sağlık hizmet sunumuna başlamıştır.   Lokman Hekim Etlik Hastanesi'nin 37 olan yatak kapasitesi %170 artarak 63 yatak ilavesi ile 100 yatak kapasitesine ulaşmıştır. Yeni Etlik Hastanesinin faaliyete geçmesiyle birlikte mevcut hastanenin modernizasyon çalışmalarına bugün itibariyle başlanmış olup sağlık hizmetlerimizi ara vermeksizin artırarak sürdürmeyi ve 2021 yılının ilk yarısında tam kapasite faaliyete geçmesini planlanmaktayız.   Uzman kadromuz ile hastalarımıza daha kaliteli sağlık hizmeti sunarak hasta memnuniyetini artırmayı amaçlarken, Covid-19 salgınında sağlık sektörünün öneminin daha çok hissettiğimiz bir dönemde insan sağlığı için yapmış olduğumuz yatırımın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.   Hasta kabulüne başladığımız Yeni Lokman Hekim Etlik Hastanesinin şirketimize ve Ülkemize hayırlı olmasını temenni eder,  Kamuoyu ve yatırımcılarımıza sağlıklı günler dileriz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876171


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IDGYO 6,27 8.121.883 % 10,00  
YBTAS 16.704,10 3.334.135 % 10,00  
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