***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMevcut Geri Alım programı süresinin 29.03.2021 tarihinde sona erecek olması nedeniyle Genel Kurul'un onayına sunulacak Yönetim Kurulu Yeni Geri Alım Programı teklifi ektedir.Yeni Geri Alım Programına ilişkin özet bilgiler:-Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca 24.000.000,00-TL ödenmiş sermayemizin %10'u olan 2.400.000,00-TL nominal değerli 2.400.000 adet payın geri alımını yapılabilir.-Payların geri alımında alt fiyat limiti 0,00-TL, üst fiyat limiti ise 30,00- TL dir.%10 azami alınacak pay oranı - %1,51 alınan pay oranı sonrası %8,49 oranında kalan bakiye için ayrılan azami fon tutarı 30.000.000,00- TL dir.-Program kapsamında LOKMAN HEKİM VAN SAĞLIK HİZMETLERİ İNŞAAT TAAHHÜT ve TİCARET A.Ş. geri alımda bulunabilecek bağlı ortaklıklardandır.-Yönetim Kurulu'na 3 yıl yetki verilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914889BIST