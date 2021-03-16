***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.03.2021 11:10
***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
03.03.2021 tarihinde saat 18:11:47‘de yapmış olduğumuz Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim hakkında yatırımcılarımızdan çok sayıda soru gelmesinden dolayı açıklama yapılmasına gerek duyulmuştur.
Yönetim Kurulumuz 27.03.2021 tarihinde gerçekleşecek Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere 2020 Yılı karından gerekli yedekler ayrıldıktan sonra aşağıda detayları yazılı şekilde dağıtılmasını teklif etmiştir.
Buna göre genel kurul tarafından onaylanması halinde
Bedelsiz Hisse Senedi
Pay sahiplerine %50 oranında (12.000.000 TL) bedelsiz hisse olarak dağıtılacak olup Genel Kurul Toplantısı sonrası Sermaye Piyasası Kurulu'na ve diğer Resmi Kurumlara başvuru yapılacak, yasal işlemler tamamlandıktan sonra bedelsiz hisse dağıtımı gerçekleşecektir. Bu işlem sonrası Şirketin mevcut 24.000.000-TL olan sermayesi %50 artarak 36.000.000-TL olacaktır.
Nakit Kar Payı
Pay Sahiplerine 8.000.000-TL brüt nakit kar payı iki eşit taksitte 20.09.2021 ve 22.11.2021 tarihlerinde ödenecektir.
Yukarıda yazılı işlemler 27.03.2021 tarihinde Genel Kurul Toplantısında görüşülecek olup Genel Kurul onayı sonrası gerçekleşecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918402
BIST
10:581.563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 7,13
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.565
En Düşük
1.560
10:587,5347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 7,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,5496
En Düşük
7,5139
10:588,9889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0136
En Düşük
8,9627
10:58418,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,87
|Açılış
|: 418,72
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
417,34
BIST En Aktif Hisseler10:56
|SANKO
|14,53
|34.434.747
|% 9,99
|
|TRILC
|21,42
|32.823.044
|% 9,96
|
|BRMEN
|2,87
|335.187
|% 9,96
|
|IDEAS
|68,65
|2.418.196
|% 9,93
|
|UMPAS
|1,38
|62.008
|% 9,52
|
|FENER
|29,16
|226.581.640
|% -7,55
|
|POLTK
|317,00
|8.081.617
|% -5,06
|
|GRNYO
|3,46
|7.162.708
|% -4,95
|
|MMCAS
|5,70
|38.954
|% -4,84
|
|KRGYO
|7,19
|5.553.102
|% -4,26
|
|GOZDE
|8,95
|406.695.971
|% -2,08
|
|GARAN
|8,79
|272.440.533
|% 0,80
|
|SISE
|7,78
|237.914.268
|% -0,13
|
|KOZAL
|126,10
|231.264.603
|% 2,11
|
|FENER
|29,16
|226.581.640
|% -7,55
|
|GOZDE
|8,95
|406.695.971
|% -2,08
|
|TSKB
|1,69
|71.860.864
|% 0,00
|
|GARAN
|8,79
|272.440.533
|% 0,80
|
|SISE
|7,78
|237.914.268
|% -0,13
|
|BJKAS
|5,42
|158.031.792
|% 7,54
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5341
|7,5390
|% 0,08
|
|Euro
|8,9874
|8,9945
|% 0,07
|
|Sterlin
|10,3745
|10,4265
|% -0,66
|
|Frank
|8,0765
|8,1252
|% -0,18
|
|Riyal
|2,0004
|2,0104
|% -0,11
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|-1,64
|
|Altın Gr.
|418
|419
|-1,03
|
|Cumhuriyet
|2.798
|2.841
|5,00
|
|Tam
|2.785
|2.857
|6,32
|
|Yarım
|1.346
|1.382
|3,06
|
|Çeyrek
|675
|691
|1,53
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,11
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,40
|68,40
|-0,48
|