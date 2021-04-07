***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kâr Dağıtımı Kapsamında Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.04.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Mevcut Sermaye (TL) 24.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 36.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRELKMH00021 193.207,546 96.603,773 50,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELKMH00021 NâmaB Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 23.806.792,454 11.903.396,227 50,00000 B Grubu B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 24.000.000 12.000.000,000 50,00000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki hususları karara bağlamıştır.1- Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, 27.03.2021 yılı olağan genel kurul toplantısında onaylanan kâr dağıtım kararımız neticesinde Şirketimizin 200.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 24.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 6.219.857,41-TL si 2020 Yılı Dönem Net Karından, 5.780.142,59-TL si Olağanüstü Yedeklerden karşılanmak üzere, toplam 12.000.000 TL (%50) bedelsiz artırılarak 36.000.000 TL'ye artırılmasına,2- Artırılan 12.000.000 TL sermayeyi temsil eden payların pay sahiplerine bedelsiz olarak verilmesine ve kaydileştirme esasları çerçevesinde izlenmesine ve bedelsiz artırılan sermaye tutarı karşılığında beher pay bedeli 1-TL olan 12.000.000-adet pay ihraç edilmesine,3- Sermaye artırımında ihraç edilecek paylar ile ilgili olmak üzere (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu imtiyazlı nama yazılı, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu imtiyazsız hamiline yazılı pay çıkartılmasına,4- Kar payından yapılacak bedelsiz sermaye artırımına yönelik olarak gerekli izinlerin alınması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına,5- Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru dahil, mevzuatın gerektirdiği tüm iş ve işlemlerin yapılması hususunda Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sarıoğlu ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Altuğ'un yetkili kılınmasına,6- Bu karara ilişkin bilgilerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924505BIST