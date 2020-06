***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Kentpark Ofis Dumlupınar Bulvarı No:164/306 Çankaya-ANKARAÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler 1-Lokman Hekim Etlik Hastanesi : Gn. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:119 Etlik Keçiören / Ankara2-Lokman Hekim Üniversitesi Hastanesi : Andiçen Mah. Polatlı 2 Cad. İdil Sok. No:44 Sincan/Ankara3-Lokman Hekim Akay Hastanesi : Kavaklıdere Mah. Akay Cd. Büklüm Sok. No:4 Kavaklıdere/ANKARA4-Lokman Hekim Demet Tıp Merkezi : Demetevler Vatan Cad. No: 81 Yenimahalle/ANKARA5-Lokman Hekim Van Hastanesi : Cumhuriyet Mah. Zübeyde Hanım Cad.No:87 Van6-Lokman Hekim Hayat Hastanesi : Serhat Mah. Milli Egemenlik Cad. No:58 / İpekyolu/VANİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksKentpark Ofis Dumlupınar Bulvarı No:164/306 Çankaya-ANKARA (0312)444 99 11 (0312) 331 67 79Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Süresi SüresizYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMUSTAFA SARIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Tıp Doktoru İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Hay Süt A.Ş /Lokman Hekim Van Hastaneleri/Lokman Hekim Tıp Merkezi, Her Yerde Sağlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 2.84 A-B Bağımsız Üye Değil -MEHMET ALTUĞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tıp Doktoru İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başk.Yardımcısı Sevgi Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı,Bağlı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi Evet 1.6 A-B Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim KomitesiİBRAHİM UĞUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Tıp Doktoru İcrada Görevli Ana ortaklık Tıbbi Hizmetler Direktörü ve Lokman Hekim Van hastaneleri Yönetim Kurulu Üyesi Bağlı Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0.01 B Bağımsız Üye Değil -MEHMET BARCA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen Evet 0.04 B Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi-Kurumsal Yönetim KomitesiCELİL GÖÇER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Tıp Doktoru İcrada Görevli Yöneim Kurulu Üyesi, Doktor Ana Ortaklık ve Lokman Hekim Van Hastaneleri Yönetim Kurulu Üyesi Evet 2 A-B Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması KomitesiÖMER GÖKTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Bağımsız Üye, ankara Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Avukat 0 - Bağımsız Üye Değil -YAVUZ KOCAMIŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulıu Bağımsız Üye Türkiye Diyanet Vakfı Şube Hizmetleri Müdürü 0 - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi-Yönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMUSTAFA SARIOĞLU Genel Müdür, CEO Tıp Doktoru Yönetim Kurulu Başkanı Ortaklık ve Bağlı Ortaklıklar Yönetim Kurulu BaşkanıMEHMET ALTUĞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tıp Doktoru Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sevgi Vakfı ve Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı, Bağlı Şirketlerde Yönetim Kurulu ÜyesiİBRAHİM UĞUR Tıbbi Hizmetler Direktörü Tıp Doktoru Tıbbi Hizmetler Direktörü Lokman Hekim Van Hastanesi Yönetim Kurulu ÜyesiSÜLEYMAN ALPER İNCEÖZ Mali İşler Direktörü(CFO) Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mali İşler Direktörü(CFO)ALİ HAYDAR YAKUT İş Geliştirme ve Proje Direktörü Tıp Doktoru İş Geliştirme ve Proje Direktörü Lokman Hekim Tıp Merkezleri ve Her Yerde Sağlık A.Ş.Yönetim Kurulu ÜyesiBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiLokman Hekim Van Sağlık Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. Sağlık Hizmeti 4000000 2040000 TRY 51 Bağlı OrtaklıkHay Süt ve Süt Ürünleri Hayvancılık Gıda İth. İhr. A.Ş Süt, Hayvancılık 11100000 11100000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkEngürüsağ Genel Ticaret Ltd. Şti. (Erbil) Sağlık Hizmeti 15000000 14250000 IQD 95 Bağlı OrtaklıkLokman Hekim Demet Tıp Merkezleri A.Ş. Sağlık Hizmeti 50000 24500 TRY 49 Bağlı OrtaklıkHer Yerde Sağlık ve Elektronik Tic.A.Ş. E-Sağlık 500000 500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık