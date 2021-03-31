***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMUSTAFA SARIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Tıp Doktoru İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Hay Süt A.Ş /Lokman Hekim Van Hastaneleri/Lokman Hekim Tıp Merkezi, Her Yerde Sağlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 2.84 A-B Bağımsız Üye Değil -MEHMET ALTUĞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tıp Doktoru İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başk.Yardımcısı Sevgi Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı,Bağlı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi Evet 1.6 A-B Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim KomitesiNAZIM BİLGEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 27.03.2021 İcrada Görevli Değil - - Evet 1.9 A-B Bağımsız Üye Değil - Hayır -CELİL GÖÇER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Tıp Doktoru İcrada Görevli Yöneim Kurulu Üyesi, Doktor Ana Ortaklık ve Lokman Hekim Van Hastaneleri Yönetim Kurulu Üyesi Evet 2 A-B Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması KomitesiÖMER GÖKTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Bağımsız Üye, ankara Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Avukat 0 - Bağımsız Üye Değil -İRFAN GÜVENDİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 27.03.2021 İcrada Görevli - - Evet 1.6 A-B Bağımsız Üye Değil - Hayır -TEMEL ÜNLÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 27.03.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Hizmetleri Direktörü - Evet 0.7 A-B Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetim Komitesi/Riskin Erken Saptanması KomitesiYUSUF TÜLEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 27.03.2021 İcrada Görevli Değil - Yönetici 0.02 B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921097 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite/Kurumsal Yönetim KomitesiMEHMET ALDANMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 27.03.2021 İcrada Görevli Değil - Yönetici Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921097 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite/Riskin Erken Saptanması Komitesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922412BIST