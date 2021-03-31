***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
31.03.2021 20:07
***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki hususları karara bağlamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine ve ilgili diğer hükümlerine göre, Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulacak Komitelere 1-Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine Mehmet Aldanmaz (Bağımsız Üye) ve Yusuf Tülek'in (Bağımsız Üye) seçilmelerine, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Mehmet Aldanmaz' ın (Bağımsız Üye) seçilmesine, 2-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine Yusuf Tülek (Bağımsız Üye) ve Temel Ünlü ve Ömer EKER' in seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak Yusuf Tülek'in (Bağımsız Üye) seçilmesine, 3-Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'nin yerine getirmesine, 4-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine Mehmet Aldanmaz'ın (Bağımsız Üye) ve Temel Ünlü'nün (Yönetim Kurulu Üyesi) seçilmesine, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak Mehmet Aldanmaz'ın (Bağımsız Üye) seçilmesine, Karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922413
BIST
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455,42
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAYAS
|29,04
|64.070.633
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|2.732.327
|% 10,00
|
|YAPRK
|107,80
|3.419.646
|% 10,00
|
|TGSAS
|17,93
|21.317.330
|% 10,00
|
|ALCAR
|412,60
|30.749.765
|% 10,00
|
|BRKO
|1,44
|3.394.181
|% -10,00
|
|IDEAS
|79,20
|2.839.162
|% -10,00
|
|NTHOL
|4,48
|134.206.858
|% -9,13
|
|ULUUN
|15,07
|273.686.377
|% -8,33
|
|MMCAS
|5,30
|71.923
|% -7,02
|
|GARAN
|6,69
|2.917.078.286
|% -1,33
|
|SASA
|45,12
|2.115.273.765
|% 1,48
|
|KOZAL
|119,00
|1.186.535.100
|% 3,30
|
|BJKAS
|8,33
|843.424.357
|% 9,89
|
|FROTO
|193,30
|721.153.318
|% -2,23
|
|GARAN
|6,69
|2.917.078.286
|% -1,33
|
|SKBNK
|1,19
|202.422.326
|% -0,83
|
|EKGYO
|1,91
|274.540.744
|% -1,04
|
|PETKM
|5,75
|668.505.590
|% -0,17
|
|BJKAS
|8,33
|843.424.357
|% 9,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2485
|8,2507
|% -0,87
|
|Euro
|9,6949
|9,7309
|% -0,44
|
|Sterlin
|11,3457
|11,4026
|% -0,60
|
|Frank
|8,6960
|8,7484
|% -1,26
|
|Riyal
|2,1944
|2,2054
|% -0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|21,95
|
|Altın Gr.
|453
|453
|1,36
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|2,00
|
|Tam
|2.965
|3.042
|0,65
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|0,32
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,43
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|0,04
|
|B. Petrol
|62,90
|62,90
|-1,27
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Yüzde -3.64 oranında düşüşle 17.76 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 921, 598 adet işlem
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