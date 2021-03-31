***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki hususları karara bağlamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine ve ilgili diğer hükümlerine göre, Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulacak Komitelere 1-Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine Mehmet Aldanmaz (Bağımsız Üye) ve Yusuf Tülek'in (Bağımsız Üye) seçilmelerine, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Mehmet Aldanmaz' ın (Bağımsız Üye) seçilmesine, 2-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine Yusuf Tülek (Bağımsız Üye) ve Temel Ünlü ve Ömer EKER' in seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak Yusuf Tülek'in (Bağımsız Üye) seçilmesine, 3-Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'nin yerine getirmesine, 4-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine Mehmet Aldanmaz'ın (Bağımsız Üye) ve Temel Ünlü'nün (Yönetim Kurulu Üyesi) seçilmesine, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak Mehmet Aldanmaz'ın (Bağımsız Üye) seçilmesine, Karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922413BIST