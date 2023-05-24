***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
24.05.2023 18:09
***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KARAR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
21.05.2023
Tescil Tarihi
24.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
24.05.2023-10837
Açıklamalar
Denetim Komitesinin 26/04/2023 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler de dikkate alınarak Şirketin 2023 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi 2022 yılı olağan genel kurul toplantısında onaylanmıştır.
Şirketimizin 2023 yılı ara hesap dönemleri sınırlı bağımsız denetim kapsamında olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153450
BIST
18:054.425
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -46,05
|Açılış
|: 4.477
|
|Önceki Kapanış
|: 4.471
|
4.524
En Düşük
4.416
18:0519,8943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0376
|Açılış
|: 21,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2000
|
19,9005
En Düşük
19,8142
18:0521,4374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0358
|Açılış
|: 22,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,8000
|
21,5090
En Düşük
21,3426
18:051.259,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,92
|Açılış
|: 1.259,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,30
|
1.269,51
En Düşük
1.258,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PSDTC
|29,04
|13.344.266
|% 10,00
|
|PSDTC
|29,04
|13.344.266
|% 10,00
|
|PSDTC
|29,04
|13.344.266
|% 10,00
|
|PSDTC
|29,04
|13.344.266
|% 10,00
|
|TLMAN
|48,84
|27.609.601
|% 10,00
|
|SAMAT
|23,46
|264.613.350
|% -9,98
|
|ONCSM
|81,70
|291.621.967
|% -9,97
|
|MARKA
|23,50
|556.386
|% -9,96
|
|POLTK
|2.545,50
|59.618.230
|% -9,59
|
|BVSAN
|43,74
|248.164.527
|% -7,53
|
|SASA
|50,65
|4.316.714.466
|% 1,30
|
|THYAO
|132,80
|2.880.494.293
|% -1,19
|
|ISCTR
|10,21
|2.061.120.389
|% -1,54
|
|EUPWR
|77,35
|1.951.010.932
|% -0,90
|
|KCHOL
|72,60
|1.675.386.617
|% -3,33
|
|ISCTR
|10,21
|2.061.120.389
|% -1,54
|
|EKGYO
|6,17
|1.094.105.796
|% -1,75
|
|ODAS
|5,74
|910.330.121
|% 0,88
|
|YKBNK
|8,71
|959.878.059
|% -1,14
|
|AKBNK
|13,95
|1.395.421.340
|% -3,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8890
|19,8943
|% 0,19
|
|Euro
|21,4116
|21,4374
|% 0,17
|
|Sterlin
|24,5206
|24,6435
|% -0,17
|
|Frank
|21,8891
|22,0210
|% -0,18
|
|Riyal
|5,2877
|5,3142
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.970
|-5,74
|
|Altın Gr.
|1.259
|1.260
|-0,71
|
|Cumhuriyet
|9.322
|9.564
|3,00
|
|Tam
|9.359
|9.616
|-12,47
|
|Yarım
|4.622
|4.733
|-68,00
|
|Çeyrek
|2.304
|2.359
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,22
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,81
|14,82
|-0,15
|
|B. Petrol
|78,42
|78,42
|1,58
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58BVSAN
Yüzde -6.93 oranında düşüşle 44.02 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 256, 138 adet işlem
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17:57SOKM
Yüzde -5.35 oranında düşüşle 27.60 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 059, 309 adet işlem
-
17:56AZTEK
Yüzde -4.77 oranında düşüşle 26.78 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 283, 866 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 4, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 72 altında . İşlem hacmi 36, 700.00 milyon TL de
-
17:55DESPC
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 18.13 lira fiyatla işlem gören hissede 687, 693 adet işlem