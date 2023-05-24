***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKARAR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi21.05.2023Tescil Tarihi24.05.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su24.05.2023-10837AçıklamalarDenetim Komitesinin 26/04/2023 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler de dikkate alınarak Şirketin 2023 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi 2022 yılı olağan genel kurul toplantısında onaylanmıştır.Şirketimizin 2023 yılı ara hesap dönemleri sınırlı bağımsız denetim kapsamında olacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153450BIST