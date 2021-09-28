***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin, Hay Süt Ve Süt Ürünleri Tarım Hayvancılık Gıda İnşaat İthalat İhracat Ticaret A.Ş. ile Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.09.2021Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2021Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviHay Süt Ve Süt Ürünleri Tarım Hayvancılık Gıda İnşaat İthalat İhracat Ticaret Anonim Şirketi Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TRELKMH00021 289.811,319 289.811,319B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 35.710.188,681 35.710.188,681Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 36.000.000 TL 0 TL 0 TL 36.000.000 TLEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.1- Şirketimiz tarafından tüm paylarına sahip olunan Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 241928 sicil no.lu üyesi HAY SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TARIM HAYVANCILIK GIDA İNŞAAT İTHALAT İHRACAAT VE TİCARET A.Ş. ile Türk Ticaret Kanunu'nun 155/1-a,156 ve ilgili diğer maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. hükümleri, SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre, kolaylaştırılmış birleşme yöntemiyle birleşmesine ilişkin işlemlerin başlatılmasına,2- Birleşme işleminde 30.06.2021 tarihli finansal tabloların esas alınmasına,3- Birleşme sözleşmesinin hazırlanmasına, karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965617BIST