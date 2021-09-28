***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.09.2021 20:30
***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin, Hay Süt Ve Süt Ürünleri Tarım Hayvancılık Gıda İnşaat İthalat İhracat Ticaret A.Ş. ile Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.09.2021
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2021
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Hay Süt Ve Süt Ürünleri Tarım Hayvancılık Gıda İnşaat İthalat İhracat Ticaret Anonim Şirketi Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELKMH00021 289.811,319 289.811,319
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 35.710.188,681 35.710.188,681
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 36.000.000 TL 0 TL 0 TL 36.000.000 TL
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.
1- Şirketimiz tarafından tüm paylarına sahip olunan Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 241928 sicil no.lu üyesi HAY SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TARIM HAYVANCILIK GIDA İNŞAAT İTHALAT İHRACAAT VE TİCARET A.Ş. ile Türk Ticaret Kanunu'nun 155/1-a,156 ve ilgili diğer maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. hükümleri, SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre, kolaylaştırılmış birleşme yöntemiyle birleşmesine ilişkin işlemlerin başlatılmasına,
2- Birleşme işleminde 30.06.2021 tarihli finansal tabloların esas alınmasına,
3- Birleşme sözleşmesinin hazırlanmasına, karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965617
BIST