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***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.09.2021 09:57



***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin, Hay Süt Ve Süt Ürünleri Tarım Hayvancılık Gıda İnşaat İthalat İhracat Ticaret A.Ş. ile Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme Sözleşmesinin Onaylanması ve SPK Müracatı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.09.2021
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VESTL 28,90 61.822.856 % 8,38  
ADEL 25,70 3.643.411 % 4,24  
RALYH 6,52 334.532.904 % 0,00  
MAVI 63,45 48.060.823 % 0,00  
ORGE 5,88 6.384.321 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
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Euro 10,3074 10,3303 % -0,25  
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Riyal 2,3637 2,3756 % -0,22  
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Altın Ons 1.729 1.729 2,67  
Altın Gr. 494 494 -0,53  
Cumhuriyet 3.275 3.324 -1,00  
Tam 3.256 3.338 -1,20  
Yarım 1.574 1.615 -0,58  
Çeyrek 789 807 -0,29  
Gümüş.Ons 21,52 21,57 0,01  
Gümüş Gr. 6,16 6,17 -0,00  
B. Petrol 78,12 78,12 0,03  
Seans Raporu 18:05
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