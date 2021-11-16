***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin, Bağlı Ortaklığı Hay Süt Ve Süt Ürünleri Tarım Hayvancılık Gıda İnşaat İthalat İhracat Ticaret A.Ş. yi devralmak suretiyle birleşmesinin Tescil EdilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.09.2021Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2021Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviHay Süt Ve Süt Ürünleri Tarım Hayvancılık Gıda İnşaat İthalat İhracat Ticaret Anonim Şirketi Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TRELKMH00021 289.811,319 289.811,319B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 35.710.188,681 35.710.188,681Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 36.000.000 TL 0 TL 0 TL 36.000.000 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 30.09.2021Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 27.10.2021Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmeye İlişkin Tescil Tarihi 12.11.2021SPK Başvuru Tarihi 30.09.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 27.10.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz'in, sermayesine %100 oranında iştirak etmiş olduğu doğrudan bağlı ortaklığı HAY SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TARIM HAYVANCILIK GIDA İNŞAAT İTHALAT İHRACAAT VE TİCARET A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşme yoluyla devir alınması 12.11.2021 tarihinde Ankara Ticaret Odası tarafından tescil olunmuş 16.11.2021 tarih 10452 sayılı Türkiye Ticaret Sicl Gazetesinde yayınlanmıştır.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme SözleşmesiEK: 2 27.10.2021 55-1580 SPK Onaylı Duyuru Metni.pdf - Duyuru MetniEK: 3 Birleşme Tescil 12.11.2021.pdf - Diğerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978131BIST