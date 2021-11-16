***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.11.2021 18:31
***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin, Bağlı Ortaklığı Hay Süt Ve Süt Ürünleri Tarım Hayvancılık Gıda İnşaat İthalat İhracat Ticaret A.Ş. yi devralmak suretiyle birleşmesinin Tescil Edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.09.2021
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2021
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Hay Süt Ve Süt Ürünleri Tarım Hayvancılık Gıda İnşaat İthalat İhracat Ticaret Anonim Şirketi Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELKMH00021 289.811,319 289.811,319
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013 35.710.188,681 35.710.188,681
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 36.000.000 TL 0 TL 0 TL 36.000.000 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 30.09.2021
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 27.10.2021
Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmeye İlişkin Tescil Tarihi 12.11.2021
SPK Başvuru Tarihi 30.09.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 27.10.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz'in, sermayesine %100 oranında iştirak etmiş olduğu doğrudan bağlı ortaklığı HAY SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TARIM HAYVANCILIK GIDA İNŞAAT İTHALAT İHRACAAT VE TİCARET A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşme yoluyla devir alınması 12.11.2021 tarihinde Ankara Ticaret Odası tarafından tescil olunmuş 16.11.2021 tarih 10452 sayılı Türkiye Ticaret Sicl Gazetesinde yayınlanmıştır.
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 2 27.10.2021 55-1580 SPK Onaylı Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni
EK: 3 Birleşme Tescil 12.11.2021.pdf - Diğer
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978131
BIST