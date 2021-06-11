***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Esas Sözleşme
11.06.2021 10:59
***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin esas sözleşmesinin Sermaye maddesi tadil edilmiş olup güncel esas sözleşme ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 28/04/2020 30/04/2020 10069
6 07/06/2021 07/06/2021 10343
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941929
BIST
11:441.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,84
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.460
11:448,3447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,0832
|Açılış
|: 8,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4600
|
8,4469
En Düşük
8,2851
11:4410,1582
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -0,1194
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2950
|
10,3018
En Düşük
10,0982
11:44508,47
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -6,00
|Açılış
|: 508,47
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
505,79
BIST En Aktif Hisseler11:44
|OYYAT
|22,54
|146.776.444
|% 9,95
|
|QNBFL
|102,00
|20.094
|% 9,62
|
|BMSCH
|5,96
|76.347.542
|% 7,78
|
|LINK
|34,94
|14.303.583
|% 7,77
|
|LUKSK
|53,50
|12.453.276
|% 7,30
|
|MERIT
|155,20
|812.938
|% -9,98
|
|YESIL
|3,16
|16.324.516
|% -9,97
|
|TKURU
|160,00
|2.746.553
|% -8,68
|
|SKTAS
|4,50
|11.510.257
|% -7,22
|
|ATATP
|29,58
|43.747.517
|% -6,45
|
|GARAN
|8,52
|573.807.107
|% 0,47
|
|THYAO
|14,58
|488.545.342
|% 1,04
|
|ASELS
|15,88
|346.142.202
|% 1,15
|
|FENER
|37,30
|317.543.022
|% 2,08
|
|EKGYO
|2,14
|292.106.392
|% -0,93
|
|EKGYO
|2,14
|292.106.392
|% -0,93
|
|ZRGYO
|1,63
|160.959.944
|% 0,62
|
|YKBNK
|2,31
|206.801.728
|% 0,87
|
|GARAN
|8,52
|573.807.107
|% 0,47
|
|TSKB
|1,41
|80.658.694
|% 0,71
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3430
|8,3447
|% -0,99
|
|Euro
|10,1511
|10,1582
|% -1,16
|
|Sterlin
|11,7774
|11,8365
|% -1,13
|
|Frank
|9,2762
|9,3321
|% -1,14
|
|Riyal
|2,2177
|2,2288
|% -1,02
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-2,41
|
|Altın Gr.
|508
|508
|-6,87
|
|Cumhuriyet
|3.401
|3.453
|-54,00
|
|Tam
|3.387
|3.474
|-50,14
|
|Yarım
|1.637
|1.681
|-24,26
|
|Çeyrek
|821
|840
|-12,13
|
|Gümüş.Ons
|28,13
|28,16
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,54
|-0,05
|
|B. Petrol
|72,64
|72,64
|0,12
|