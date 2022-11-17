***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
17.11.2022 19:17
***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
01.01.2022-30.09.2022 Faaliyet Raporu ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080992
BIST
18:054.507
En Yüksek
|Değişim
|: -3,45%
|| -161,28
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
18:0518,6230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0336
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
18:0519,2340
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0990
|Açılış
|: 19,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,1931
18:051.052,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -7,97
|Açılış
|: 1.052,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.050,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|51,70
|1.207.537
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|138.210.173
|% 10,00
|
|ISSEN
|73,70
|147.517.649
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|75.539.904
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|75.539.904
|% 10,00
|
|KMPUR
|136,20
|211.690.088
|% -9,98
|
|YEOTK
|98,30
|349.203.329
|% -9,98
|
|BARMA
|100,10
|77.719.903
|% -9,98
|
|KONTR
|194,10
|4.464.811.969
|% -9,97
|
|HKTM
|100,20
|407.365.267
|% -9,97
|
|KONTR
|194,10
|4.464.811.969
|% -9,97
|
|MIATK
|135,90
|789.741.880
|% -5,23
|
|CONSE
|11,55
|688.506.798
|% 0,96
|
|ENJSA
|25,26
|538.116.881
|% -2,17
|
|GESAN
|230,10
|504.685.885
|% -9,37
|
|CONSE
|11,55
|688.506.798
|% 0,96
|
|MOBTL
|3,27
|168.617.168
|% -3,82
|
|SEGYO
|2,10
|82.686.848
|% -2,78
|
|PSGYO
|8,21
|208.706.730
|% -0,73
|
|ZRGYO
|4,65
|105.032.798
|% 0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6175
|18,6230
|% 0,18
|
|Euro
|19,2224
|19,2340
|% -0,51
|
|Sterlin
|21,8540
|21,9636
|% -1,06
|
|Frank
|19,4141
|19,5311
|% -0,96
|
|Riyal
|4,9388
|4,9636
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.759
|-15,63
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.053
|-6,69
|
|Cumhuriyet
|7.024
|7.130
|-74,00
|
|Tam
|7.005
|7.132
|-30,00
|
|Yarım
|3.402
|3.487
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.701
|1.743
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,83
|20,86
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|12,47
|12,49
|-0,34
|
|B. Petrol
|90,36
|90,36
|-2,50
|
Seans Raporu
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