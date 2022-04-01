***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi01/04/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıLOKMAN HEKİM İSTANBUL SAĞLIK YATIRIMLARI A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuSağlık Hizmetleri, HastaneEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi20.000.000-TLEdinim YöntemiDevralma (Takeover)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih01.04.2022Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı20.000.000-TLBeher Payın Alış Fiyatı1,84065Toplam Tutar36.813.149-TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)7,7İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)8,1Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiSağlık turizmi faaliyetleri ve marka değerine olumlu etkiPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıADA TIP SAĞLIK HİZMETLERİ TİC.A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi01/04/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemiİndirgenmiş Nakit Akışları Yöntemi, Piyasa Çarpanları Yöntemi, Net Aktif DeğerDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası17.02.2022Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıKarar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarpaylarının piyasa değeri 209.061.618 TL ile 286.138.524 TL arasındadır.İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiSatın alma bedeli pazarlık usulü ile belirlenmiştir.AçıklamalarŞirketimiz 01.02.2022, 21.02.2022 ve 28.03.2022 tarihlerinde Adatıp Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin %100 oranında paylarının iktisabına ilişkin özel durum açıklamaları yapılmıştı. Söz konusu pay iktisabına ilişkin kapanış işlemleri 01.04.2022 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. 18.02.2022 tarihli Adatıp Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin %100 oranında paylarının devrine yönelik imzalanan nihai hisse devir sözleşmesine göre satıcı ve satıcı taraf ilişkili şirketlerinin cari hesaplarının mahsuplaşılması ve virmanlanması sonrasında net nakit ödenen hisse bedeli tutarı 36.756.179 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu haliyle devralınan Adatıp Sağlık Hizmetleri A.Ş. ile Şirketimiz finansal tabloları tam konsolidasyona tabi olarak raporlanacaktır. Şirketimiz, Adatıp Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin sahipliğinde bulunan Adatıp Kurtköy Hastanesinin faaliyet gösterdiği gayrimenkulde devam eden kira sözleşmesini de aynı şartlarda devralmış bulunmaktadır. Adatıp Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin 01.04.2022 tarihli genel kurulunda alınan karar gereğince, yeni ticari unvanının Lokman Hekim İstanbul Sağlık Yatırımları A.Ş. olarak değiştirilmesine, hastanenin Lokman Hekim İstanbul Hastanesi ismiyle hizmet sunumuna kesintisiz olarak devam etmesine karar verilmiştir. Lokman Hekim İstanbul Hastanesi, Şirketimiz faaliyetleri ve stratejik büyüme hedefleri doğrultusunda, özellikle ve öncelikle sağlık turizmi alanında olmak üzere marka değeri, ciro, karlılık hedeflerimize önemli katkılar sağlamasını bekliyoruz. Lokman Hekim İstanbul Hastanesi, İstanbul ili Pendik ilçesinde, 200 yatak kapasitesine, 115 yatak ruhsatı bulunan 25.000 m2 kapalı alanda hizmet sunacaktır. Lokman Hekim İstanbul Hastanesi, ileri teknoloji kullanımda öncü, uzman kadrosuyla mükemmel hasta deneyimi sunan, her kesimin kolaylıkla ulaşabileceği misyonuyla hizmet sunumuna başlayacak olup, tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015091BIST