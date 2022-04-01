***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
01.04.2022 17:07
***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/04/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
LOKMAN HEKİM İSTANBUL SAĞLIK YATIRIMLARI A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Sağlık Hizmetleri, Hastane
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
20.000.000-TL
Edinim Yöntemi
Devralma (Takeover)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
01.04.2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
20.000.000-TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1,84065
Toplam Tutar
36.813.149-TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
7,7
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
8,1
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Sağlık turizmi faaliyetleri ve marka değerine olumlu etki
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
ADA TIP SAĞLIK HİZMETLERİ TİC.A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
01/04/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
İndirgenmiş Nakit Akışları Yöntemi, Piyasa Çarpanları Yöntemi, Net Aktif Değer
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
17.02.2022
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
paylarının piyasa değeri 209.061.618 TL ile 286.138.524 TL arasındadır.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Satın alma bedeli pazarlık usulü ile belirlenmiştir.
Açıklamalar
Şirketimiz 01.02.2022, 21.02.2022 ve 28.03.2022 tarihlerinde Adatıp Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin %100 oranında paylarının iktisabına ilişkin özel durum açıklamaları yapılmıştı. Söz konusu pay iktisabına ilişkin kapanış işlemleri 01.04.2022 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. 18.02.2022 tarihli Adatıp Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin %100 oranında paylarının devrine yönelik imzalanan nihai hisse devir sözleşmesine göre satıcı ve satıcı taraf ilişkili şirketlerinin cari hesaplarının mahsuplaşılması ve virmanlanması sonrasında net nakit ödenen hisse bedeli tutarı 36.756.179 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu haliyle devralınan Adatıp Sağlık Hizmetleri A.Ş. ile Şirketimiz finansal tabloları tam konsolidasyona tabi olarak raporlanacaktır. Şirketimiz, Adatıp Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin sahipliğinde bulunan Adatıp Kurtköy Hastanesinin faaliyet gösterdiği gayrimenkulde devam eden kira sözleşmesini de aynı şartlarda devralmış bulunmaktadır. Adatıp Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin 01.04.2022 tarihli genel kurulunda alınan karar gereğince, yeni ticari unvanının Lokman Hekim İstanbul Sağlık Yatırımları A.Ş. olarak değiştirilmesine, hastanenin Lokman Hekim İstanbul Hastanesi ismiyle hizmet sunumuna kesintisiz olarak devam etmesine karar verilmiştir. Lokman Hekim İstanbul Hastanesi, Şirketimiz faaliyetleri ve stratejik büyüme hedefleri doğrultusunda, özellikle ve öncelikle sağlık turizmi alanında olmak üzere marka değeri, ciro, karlılık hedeflerimize önemli katkılar sağlamasını bekliyoruz. Lokman Hekim İstanbul Hastanesi, İstanbul ili Pendik ilçesinde, 200 yatak kapasitesine, 115 yatak ruhsatı bulunan 25.000 m2 kapalı alanda hizmet sunacaktır. Lokman Hekim İstanbul Hastanesi, ileri teknoloji kullanımda öncü, uzman kadrosuyla mükemmel hasta deneyimi sunan, her kesimin kolaylıkla ulaşabileceği misyonuyla hizmet sunumuna başlayacak olup, tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015091
BIST