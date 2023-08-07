***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi24/07/2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıLokman Hekim Lojistik A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusulojistik,temizlik hizmetleriEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi1.000.000-TLEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih28.07.2023Edinme KoşullarıDiğer (Other)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı1.000.000-TLBeher Payın Alış Fiyatı1-TLToplam Tutar1.000.000-TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,09İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,3Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıYeni şirket kuruluşudurKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYeni şirket kuruluşudurVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniYeni şirket kuruluşudurDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin 31.07.2023 tarih saat 09:57:37' de yapmış olduğu açıklamada "Özel Durum Açıklaması" şablonu kullanıldığından "Finansal Duran Varlık Edinimi" şablonu kullanılarak açıklama güncellenmiştir.Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan karara göre, 1.000.000 TL sermayeli, sermayesinin %100'ü şirketimize ait olacak şekilde ve grubumuz bünyesindeki tüm tesislerin lojistik işlerinin yürütülmesi amacıyla Lokman Hekim Lojistik A.Ş.isimli şirket kurulmasına karar verilmiş olup, şirketin kuruluş ve tescil işlemleri 28.07.2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.Şirketimizin bünyesinde faaliyet gösteren Lokman Hekim Laundry işletmesinin faaliyetleri Lokman Hekim Lojistik A.Ş.'ne devredilecektir.Yeni kurulan Lokman Hekim Lojistik A.Ş. hizmet sunduğu tüm alanlarda Lokman Hekim Sağlık Grubu tesisleri başta olmak üzere, sektördeki diğer sağlık hizmet sunucuları ve diğer kurum ve kuruluşlara "LHL" markasıyla servis sunacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181747BIST