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***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

07.08.2023 19:32
***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Duran Varl


***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/07/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Lokman Hekim Lojistik A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
lojistik,temizlik hizmetleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
1.000.000-TL
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
28.07.2023
Edinme Koşulları
Diğer (Other)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
1.000.000-TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1-TL
Toplam Tutar
1.000.000-TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,09
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,3
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Yeni şirket kuruluşudur
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yeni şirket kuruluşudur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi

Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Yeni şirket kuruluşudur
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimizin 31.07.2023 tarih saat 09:57:37' de yapmış olduğu açıklamada "Özel Durum Açıklaması" şablonu kullanıldığından "Finansal Duran Varlık Edinimi" şablonu kullanılarak açıklama güncellenmiştir.
Şirketimiz  Yönetim Kurulu tarafından alınan karara göre, 1.000.000 TL sermayeli,  sermayesinin %100'ü şirketimize ait olacak şekilde ve grubumuz  bünyesindeki tüm tesislerin lojistik işlerinin yürütülmesi amacıyla  Lokman Hekim Lojistik A.Ş.isimli şirket kurulmasına karar verilmiş olup, şirketin kuruluş ve tescil işlemleri 28.07.2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
  
Şirketimizin  bünyesinde faaliyet gösteren Lokman Hekim Laundry işletmesinin  faaliyetleri Lokman Hekim Lojistik A.Ş.'ne devredilecektir.
  
Yeni  kurulan Lokman Hekim Lojistik A.Ş. hizmet sunduğu tüm alanlarda Lokman  Hekim Sağlık Grubu tesisleri başta olmak üzere, sektördeki diğer sağlık  hizmet sunucuları ve diğer kurum ve kuruluşlara "LHL" markasıyla servis  sunacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181747


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Tam 11.037 11.135 31,00  
Yarım 5.523 5.593 15,00  
Çeyrek 2.761 2.797 8,00  
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Gümüş Gr. 20,08 20,10 -0,36  
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