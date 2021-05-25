***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000.000 -6.424.650 22.522.283 -4.738.298 903.698 10.882.318 16.403.271 8.268.224 71.816.846 22.366.903 94.183.749Transferler8.268.224 -8.268.224Dönem Karı (Zararı)3.329.752 3.329.752 891.661 4.221.413Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-417.033 -417.033 -417.033Kar Payları-1.785.433 -1.785.433 -1.785.433Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-243.150 243.150 1.542.283 1.542.283 1.542.283Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar152.656 152.656 152.656Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.517.556 2.517.556 2.517.556Dönem Sonu Bakiyeler24.000.000 -6.667.800 22.522.283 -2.637.775 1.056.354 11.125.468 24.428.345 3.329.752 77.156.627 23.258.564 100.415.191Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000.000 -2.942.181 22.522.283 -3.387.222 2.790.957 8.126.027 27.414.449 24.250.988 102.775.301 27.170.094 129.945.395Transferler784.203 23.466.785 -24.250.988 0 0Dönem Karı (Zararı)10.979.173 10.979.173 2.682.430 13.661.603Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)564.900 -418.062 146.838 146.838Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar-888.337 -888.337 -888.337Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-2.824.499 -2.824.499 -2.824.499Dönem Sonu Bakiyeler24.000.000 -2.942.181 22.522.283 -5.646.821 1.902.620 8.910.230 50.463.172 10.979.173 110.188.476 29.852.524 140.041.000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.760.825 2.461.497Dönem Karı (Zararı)10.979.173 3.329.752Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)10.979.173 3.329.752Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.538.440 8.091.544Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 11 5.728.034 4.704.309Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-576.424 -324.357Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -576.424 -324.357Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.837.842 -2.615.190Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 4.837.842 -2.615.190Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-700.789 -163.214Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler26 -700.789 -163.214Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler16 -888.337 152.656Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 -2.551.586 790.839Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-1.310.300 5.546.501İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.756.788 -8.959.799Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler630.131 2.128.279İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)29 -2.109.223İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 2.739.354 2.128.279Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-255.373 68.316İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)29 -251.930 147.071İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -3.443 -78.755Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 107.030 2.051.938Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)17 -4.250.780 -14.453.658Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.328.176 1.530.859İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)29 -1.003.215 -296.121İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -324.961 1.826.980Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 1.992.674 -2.000.268Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.415.124 223.919İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)29 -2.929.615 166.363İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -485.509 57.556Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)17 1.905.954 1.108.951İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.143.124 381.865Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)15 -358.820 205.546Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)15 -1.784.304 176.319Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.760.825 2.461.497YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.969.932 -7.875.003Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri154.123Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 154.123Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.124.055 -7.875.003Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -9.098.490 -8.093.553Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -25.565 218.550FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.901.061 1.716.276Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri25.615.108 26.456.630Kredilerden Nakit Girişleri5 25.615.108 26.456.630Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-27.516.169 -24.740.354Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -25.183.741 -24.740.354Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları5 -2.332.428YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.110.168 -3.697.230NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.110.168 -3.697.230DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.326.487 6.327.982DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.216.319 2.630.752Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 6.216.319 8.326.487Ticari Alacaklar63.968.793 64.151.911İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar29 7.674.658 5.565.435İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 56.294.135 58.586.476Diğer Alacaklar1.462.748 1.442.201İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar29 750.000 750.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 712.748 692.201Stoklar8 18.351.320 19.664.250Peşin Ödenmiş Giderler15.338.177 13.560.982İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler29 4.266.437 4.160.301İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17 11.071.740 9.400.681Diğer Dönen Varlıklar15 1.752.769 1.184.592ARA TOPLAM107.090.126 108.330.423TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR107.090.126 108.330.423DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 289.260 280.888Canlı Varlıklar9 14.916.250 13.710.350Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 6.400.000 6.400.000Maddi Duran Varlıklar162.181.755 158.320.751Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar7.883.321 8.187.113Diğer Maddi Duran Varlıklar154.298.434 150.133.638Kullanım Hakkı Varlıkları10 39.995.574 44.470.129Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 23.188.079 23.231.455Peşin Ödenmiş Giderler19.966.385 17.702.157İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler29 19.881.942 17.408.357İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17 84.443 293.800Ertelenmiş Vergi Varlığı27 19.791.747 17.240.161TOPLAM DURAN VARLIKLAR286.729.050 281.355.891TOPLAM VARLIKLAR393.819.176 389.686.314KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 23.169.227 23.065.812İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar23.169.227 23.065.812Banka Kredileri14.952.710 14.051.437Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.998.590 7.662.220Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar1.217.927 1.352.155Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 46.189.232 43.114.594İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 46.189.232 43.114.594Diğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar38.800.972 40.161.867İlişkili Taraflara Ticari Borçlar29 2.330.738 3.353.953İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 36.470.234 36.807.914Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 9.162.964 7.170.290Diğer Borçlar13.577.692 17.219.270İlişkili Taraflara Diğer Borçlar29 12.944.760 16.100.829İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 632.932 1.118.441Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 2.572.506 666.552Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 867.908Kısa Vadeli Karşılıklar13 1.546.215 1.770.560Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 11.283.620 13.074.428ARA TOPLAM147.170.336 146.243.373TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER147.170.336 146.243.373UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 89.155.887 99.856.264İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar89.155.887 99.856.264Banka Kredileri58.235.281 62.128.468Kiralama İşlemlerinden Borçlar28.552.751 35.142.023Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar2.367.855 2.585.773Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 1.524.632 1.707.314Uzun Vadeli Karşılıklar9.889.251 5.051.409Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 9.889.251 5.051.409Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar16 6.038.070 6.882.559TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER106.607.840 113.497.546TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER253.778.176 259.740.919ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar110.188.476 102.775.301Ödenmiş Sermaye24.000.000 24.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-2.942.181 -2.942.181Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16.875.462 19.135.061Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16.875.462 19.135.061Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)22.522.283 22.522.283Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.646.821 -3.387.222Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.902.620 2.790.957Yabancı Para Çevrim Farkları1.902.620 2.790.957Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.910.230 8.126.027Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları50.463.172 27.414.449Net Dönem Karı veya Zararı10.979.173 24.250.988Kontrol Gücü Olmayan Paylar29.852.524 27.170.094TOPLAM ÖZKAYNAKLAR140.041.000 129.945.395TOPLAM KAYNAKLAR393.819.176 389.686.314Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 95.801.657 75.843.077Satışların Maliyeti20 -74.450.674 -63.438.081TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)21.350.983 12.404.996BRÜT KAR (ZARAR)21.350.983 12.404.996Genel Yönetim Giderleri12 -4.029.959 -3.074.284Pazarlama Giderleri21 -1.332.637 -907.877Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 3.858.810 534.712Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -3.289.783 -1.009.259ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.557.414 7.948.288Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 86.342 26.404FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)16.643.756 7.974.692Finansman Gelirleri25 2.693.777 2.566.254Finansman Giderleri26 -6.794.708 -5.580.256SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.542.825 4.960.690Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri27 1.118.778 -739.277Dönem Vergi (Gideri) Geliri-867.908 -365.471Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.986.686 -373.806SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13.661.603 4.221.413DÖNEM KARI (ZARARI)13.661.603 4.221.413Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.682.430 891.661Ana Ortaklık Payları10.979.173 3.329.752Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kazanç 28 0,45747000 0,13874000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.259.599 -2.100.523Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.824.499 -2.517.556Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-564.900 417.033Dönem Vergi (Gideri) Geliri-564.900 417.033Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar888.337 -152.656Yabancı Para Çevrim Farkları888.337 -152.656DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.147.936 -2.253.179TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.809.539 1.968.234Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.682.430 891.661Ana Ortaklık Payları14.127.109 1.076.573http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938045BIST