***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000.000 -6.424.650 22.522.283 -4.738.298 903.698 10.882.318 16.403.271 8.268.224 71.816.846 22.366.903 94.183.749Transferler8.268.224 -8.268.224 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.538.027 4.538.027 2.402.840 6.940.867Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.701.410 2.701.410 2.701.410Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-243.150 243.150 -243.150 -243.150 -243.150Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar-87.676 -87.676 -87.676Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-594.310 -594.310 -594.310Dönem Sonu Bakiyeler24.000.000 -6.667.800 22.522.283 -2.631.198 816.022 11.125.468 24.428.345 4.538.027 78.131.147 24.769.743 102.900.890Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000.000 -2.942.181 22.522.283 -3.387.222 2.790.957 8.126.027 27.414.449 24.250.988 102.775.301 27.170.094 129.945.395Transferler784.203 23.466.785 -24.250.988 0 0Dönem Karı (Zararı)20.995.536 20.995.536 4.061.333 25.056.869Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.385.430 -3.385.430 -3.385.430Sermaye Arttırımı12.000.000 -12.000.000 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-2.715.979 2.715.979 -2.715.979 -2.715.979 -2.715.979Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar-765.277 -765.277 -765.277Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)654.032 -219.901 434.131 434.131Dönem Sonu Bakiyeler36.000.000 -5.658.160 22.522.283 -6.118.620 2.025.680 11.626.209 35.945.354 20.995.536 117.338.282 31.231.427 148.569.709Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI27.357.192 9.611.807Dönem Karı (Zararı)20.995.536 4.538.027Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)20.995.536 4.538.027Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11.225.066 13.783.023Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 - 11 11.717.713 9.359.984Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-549.280 1.859.753Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -549.280 1.859.753Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.449.803 -2.717.965Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 6.449.803 -2.717.965Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-590.617 542.826Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 -590.617 542.826Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler16 -765.277 -87.676Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 -4.897.739 -812.768Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-139.537 5.638.869İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.863.410 -8.709.243Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 -3.040.685Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.075.155 -4.647.778İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)29 -378.031 -8.130.697İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -697.124 3.482.919Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler143.096 -288.037İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)29 153.687 -209.282İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -10.591 -78.755Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -2.702.417 2.925.294Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)17 -5.074.767 -8.297.004Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.276.607 -1.782.045İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)29 1.373.882 -325.251İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 6.902.725 -1.456.794Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 2.288.209 2.577.760Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.442.565 61.756İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)29 -2.929.615 4.300İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -512.950 57.456Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)17 1.361.166 1.417.675İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.637.584 2.363.821Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)15 -2.000.294 -233.115Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)15 -2.637.290 2.596.936Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları27.357.192 9.611.807YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-22.162.037 -18.719.589Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 22.372Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri22.372Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-22.184.409 -18.719.589Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -22.145.004 -18.938.489Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-39.405 218.900FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.998.256 6.438.368Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 56.543.441 68.515.767Kredilerden Nakit Girişleri56.543.441 68.515.767Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -60.823.264 -62.077.399Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-60.823.264 -62.077.399Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5 -4.718.433YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.803.101 -2.669.414NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.803.101 -2.669.414DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.326.487 6.327.982DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.523.386 3.658.568Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.523.386 8.326.487Ticari Alacaklar65.334.644 64.151.911İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar29 5.943.466 5.565.435İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 59.391.178 58.586.476Diğer Alacaklar1.057.131 1.442.201İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar29 750.000 750.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 307.131 692.201Stoklar8 19.756.934 19.664.250Peşin Ödenmiş Giderler16.192.126 13.560.982İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler29 4.128.758 4.160.301İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17 12.063.368 9.400.681Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 812.769Diğer Dönen Varlıklar15 2.540.464 1.184.592ARA TOPLAM110.217.454 108.330.423TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR110.217.454 108.330.423DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 296.408 280.888Canlı Varlıklar9 16.320.083 13.710.350Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 6.400.000 6.400.000Maddi Duran Varlıklar171.226.562 158.320.751Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar10 7.581.441 8.187.113Diğer Maddi Duran Varlıklar10 163.645.121 150.133.638Kullanım Hakkı Varlıkları10 38.189.408 44.470.129Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 23.151.842 23.231.455Peşin Ödenmiş Giderler19.977.433 17.702.157İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler29 19.851.980 17.408.357İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17 125.453 293.800Ertelenmiş Vergi Varlığı27 22.137.900 17.240.161TOPLAM DURAN VARLIKLAR297.699.636 281.355.891TOPLAM VARLIKLAR407.917.090 389.686.314KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar22.583.211 23.065.812İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar22.583.211 23.065.812Banka Kredileri5 14.499.373 14.051.437Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 6.990.948 7.662.220Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar5 1.092.890 1.352.155Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 48.653.333 43.114.594Ticari Borçlar48.523.335 40.161.867İlişkili Taraflara Ticari Borçlar29 4.707.835 3.353.953İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 43.815.500 36.807.914Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 9.458.499 7.170.290Diğer Borçlar13.550.251 17.219.270İlişkili Taraflara Diğer Borçlar29 12.944.760 16.100.829İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 605.491 1.118.441Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 2.027.718 666.552Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 2.141.505Kısa Vadeli Karşılıklar13 1.554.670 1.770.560Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 8.664.981 13.074.428ARA TOPLAM157.157.503 146.243.373TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER157.157.503 146.243.373UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 80.951.068 99.856.264İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar80.951.068 99.856.264Banka Kredileri51.972.832 62.128.468Kiralama İşlemlerinden Borçlar26.834.677 35.142.023Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar2.143.559 2.585.773Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 1.924.621 1.707.314Uzun Vadeli Karşılıklar11.501.212 5.051.409Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 11.501.212 5.051.409Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar16 7.812.977 6.882.559TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER102.189.878 113.497.546TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER259.347.381 259.740.919ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar117.338.282 102.775.301Ödenmiş Sermaye19 36.000.000 24.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-5.658.160 -2.942.181Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 16.403.663 19.135.061Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16.403.663 19.135.061Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)22.522.283 22.522.283Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.118.620 -3.387.222Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 2.025.680 2.790.957Yabancı Para Çevrim Farkları2.025.680 2.790.957Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 11.626.209 8.126.027Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları35.945.354 27.414.449Net Dönem Karı veya Zararı20.995.536 24.250.988Kontrol Gücü Olmayan Paylar31.231.427 27.170.094TOPLAM ÖZKAYNAKLAR148.569.709 129.945.395TOPLAM KAYNAKLAR407.917.090 389.686.314Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 196.020.561 135.140.149 100.218.904 59.297.072Satışların Maliyeti20 -151.487.541 -112.470.041 -77.036.867 -49.031.960TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)44.533.020 22.670.108 23.182.037 10.265.112BRÜT KAR (ZARAR)44.533.020 22.670.108 23.182.037 10.265.112Genel Yönetim Giderleri21 -8.366.726 -6.258.980 -4.336.767 -3.184.696Pazarlama Giderleri21 -3.050.701 -1.670.103 -1.718.064 -762.226Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 4.051.067 560.106 192.257 25.394Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -6.373.518 -4.510.865 -3.083.735 -3.501.606ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)30.793.142 10.790.266 14.235.728 2.841.978Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 172.684 158.425 86.342 132.021FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)30.965.826 10.948.691 14.322.070 2.973.999Finansman Gelirleri25 4.485.277 3.599.610 1.791.500 1.033.356Finansman Giderleri26 -12.496.436 -8.157.135 -5.701.728 -2.576.879SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)22.954.667 6.391.166 10.411.842 1.430.476Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri27 2.102.202 549.701 983.424 1.288.978Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.141.505 -857.377 -1.273.597 -491.906Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri4.243.707 1.407.078 2.257.021 1.780.884SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)25.056.869 6.940.867 11.395.266 2.719.454DÖNEM KARI (ZARARI)25.056.869 6.940.867 11.395.266 2.719.454Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4.061.333 2.402.840 1.378.903 1.511.179Ana Ortaklık Payları20.995.536 4.538.027 10.016.363 1.208.275Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kazanç 0,58321000 0,18908000 0,27823000 0,05034000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.731.398 -2.107.100 471.799 -6.577Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.385.430 -2.701.410 560.931 -183.854Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-654.032 594.310 -89.132 177.277Dönem Vergi (Gideri) Geliri-654.032 594.310 -89.132 177.277Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar765.277 87.676 -123.060 240.332Yabancı Para Çevrim Farkları765.277 87.676 -123.060 240.332DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.496.675 -2.019.424 348.739 233.755TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)28.553.544 4.921.443 11.744.005 2.953.209Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4.061.333 2.402.840 1.378.903 1.511.179Ana Ortaklık Payları24.492.211 2.518.603 10.365.102 1.442.030http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956564BIST