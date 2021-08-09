***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor
09.08.2021 22:18
***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -6.424.650 22.522.283 -4.738.298 903.698 10.882.318 16.403.271 8.268.224 71.816.846 22.366.903 94.183.749
Transferler
8.268.224 -8.268.224 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.538.027 4.538.027 2.402.840 6.940.867
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.701.410 2.701.410 2.701.410
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-243.150 243.150 -243.150 -243.150 -243.150
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
-87.676 -87.676 -87.676
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-594.310 -594.310 -594.310
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -6.667.800 22.522.283 -2.631.198 816.022 11.125.468 24.428.345 4.538.027 78.131.147 24.769.743 102.900.890
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -2.942.181 22.522.283 -3.387.222 2.790.957 8.126.027 27.414.449 24.250.988 102.775.301 27.170.094 129.945.395
Transferler
784.203 23.466.785 -24.250.988 0 0
Dönem Karı (Zararı)
20.995.536 20.995.536 4.061.333 25.056.869
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.385.430 -3.385.430 -3.385.430
Sermaye Arttırımı
12.000.000 -12.000.000 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.715.979 2.715.979 -2.715.979 -2.715.979 -2.715.979
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
-765.277 -765.277 -765.277
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
654.032 -219.901 434.131 434.131
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 -5.658.160 22.522.283 -6.118.620 2.025.680 11.626.209 35.945.354 20.995.536 117.338.282 31.231.427 148.569.709
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.357.192 9.611.807
Dönem Karı (Zararı)
20.995.536 4.538.027
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20.995.536 4.538.027
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.225.066 13.783.023
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 - 11 11.717.713 9.359.984
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-549.280 1.859.753
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -549.280 1.859.753
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.449.803 -2.717.965
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 6.449.803 -2.717.965
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-590.617 542.826
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -590.617 542.826
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
16 -765.277 -87.676
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -4.897.739 -812.768
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-139.537 5.638.869
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.863.410 -8.709.243
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -3.040.685
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.075.155 -4.647.778
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
29 -378.031 -8.130.697
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -697.124 3.482.919
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
143.096 -288.037
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
29 153.687 -209.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -10.591 -78.755
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -2.702.417 2.925.294
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
17 -5.074.767 -8.297.004
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.276.607 -1.782.045
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
29 1.373.882 -325.251
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 6.902.725 -1.456.794
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 2.288.209 2.577.760
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.442.565 61.756
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
29 -2.929.615 4.300
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -512.950 57.456
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
17 1.361.166 1.417.675
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.637.584 2.363.821
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
15 -2.000.294 -233.115
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
15 -2.637.290 2.596.936
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
27.357.192 9.611.807
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-22.162.037 -18.719.589
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 22.372
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.372
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.184.409 -18.719.589
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -22.145.004 -18.938.489
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-39.405 218.900
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.998.256 6.438.368
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 56.543.441 68.515.767
Kredilerden Nakit Girişleri
56.543.441 68.515.767
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -60.823.264 -62.077.399
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-60.823.264 -62.077.399
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 -4.718.433
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.803.101 -2.669.414
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.803.101 -2.669.414
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.326.487 6.327.982
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.523.386 3.658.568
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.523.386 8.326.487
Ticari Alacaklar
65.334.644 64.151.911
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
29 5.943.466 5.565.435
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 59.391.178 58.586.476
Diğer Alacaklar
1.057.131 1.442.201
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29 750.000 750.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 307.131 692.201
Stoklar
8 19.756.934 19.664.250
Peşin Ödenmiş Giderler
16.192.126 13.560.982
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29 4.128.758 4.160.301
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 12.063.368 9.400.681
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 812.769
Diğer Dönen Varlıklar
15 2.540.464 1.184.592
ARA TOPLAM
110.217.454 108.330.423
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
110.217.454 108.330.423
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
7 296.408 280.888
Canlı Varlıklar
9 16.320.083 13.710.350
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 6.400.000 6.400.000
Maddi Duran Varlıklar
171.226.562 158.320.751
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
10 7.581.441 8.187.113
Diğer Maddi Duran Varlıklar
10 163.645.121 150.133.638
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 38.189.408 44.470.129
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 23.151.842 23.231.455
Peşin Ödenmiş Giderler
19.977.433 17.702.157
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29 19.851.980 17.408.357
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 125.453 293.800
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 22.137.900 17.240.161
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
297.699.636 281.355.891
TOPLAM VARLIKLAR
407.917.090 389.686.314
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
22.583.211 23.065.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
22.583.211 23.065.812
Banka Kredileri
5 14.499.373 14.051.437
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 6.990.948 7.662.220
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 1.092.890 1.352.155
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 48.653.333 43.114.594
Ticari Borçlar
48.523.335 40.161.867
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
29 4.707.835 3.353.953
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 43.815.500 36.807.914
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 9.458.499 7.170.290
Diğer Borçlar
13.550.251 17.219.270
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
29 12.944.760 16.100.829
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 605.491 1.118.441
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 2.027.718 666.552
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 2.141.505
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.554.670 1.770.560
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 8.664.981 13.074.428
ARA TOPLAM
157.157.503 146.243.373
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
157.157.503 146.243.373
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 80.951.068 99.856.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
80.951.068 99.856.264
Banka Kredileri
51.972.832 62.128.468
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
26.834.677 35.142.023
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.143.559 2.585.773
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 1.924.621 1.707.314
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.501.212 5.051.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 11.501.212 5.051.409
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
16 7.812.977 6.882.559
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
102.189.878 113.497.546
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
259.347.381 259.740.919
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
117.338.282 102.775.301
Ödenmiş Sermaye
19 36.000.000 24.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-5.658.160 -2.942.181
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 16.403.663 19.135.061
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.403.663 19.135.061
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22.522.283 22.522.283
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.118.620 -3.387.222
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 2.025.680 2.790.957
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.025.680 2.790.957
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 11.626.209 8.126.027
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
35.945.354 27.414.449
Net Dönem Karı veya Zararı
20.995.536 24.250.988
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
31.231.427 27.170.094
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
148.569.709 129.945.395
TOPLAM KAYNAKLAR
407.917.090 389.686.314
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 196.020.561 135.140.149 100.218.904 59.297.072
Satışların Maliyeti
20 -151.487.541 -112.470.041 -77.036.867 -49.031.960
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
44.533.020 22.670.108 23.182.037 10.265.112
BRÜT KAR (ZARAR)
44.533.020 22.670.108 23.182.037 10.265.112
Genel Yönetim Giderleri
21 -8.366.726 -6.258.980 -4.336.767 -3.184.696
Pazarlama Giderleri
21 -3.050.701 -1.670.103 -1.718.064 -762.226
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 4.051.067 560.106 192.257 25.394
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -6.373.518 -4.510.865 -3.083.735 -3.501.606
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.793.142 10.790.266 14.235.728 2.841.978
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 172.684 158.425 86.342 132.021
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
30.965.826 10.948.691 14.322.070 2.973.999
Finansman Gelirleri
25 4.485.277 3.599.610 1.791.500 1.033.356
Finansman Giderleri
26 -12.496.436 -8.157.135 -5.701.728 -2.576.879
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.954.667 6.391.166 10.411.842 1.430.476
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
27 2.102.202 549.701 983.424 1.288.978
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.141.505 -857.377 -1.273.597 -491.906
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.243.707 1.407.078 2.257.021 1.780.884
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25.056.869 6.940.867 11.395.266 2.719.454
DÖNEM KARI (ZARARI)
25.056.869 6.940.867 11.395.266 2.719.454
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.061.333 2.402.840 1.378.903 1.511.179
Ana Ortaklık Payları
20.995.536 4.538.027 10.016.363 1.208.275
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Hisse Başına Kazanç 0,58321000 0,18908000 0,27823000 0,05034000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.731.398 -2.107.100 471.799 -6.577
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.385.430 -2.701.410 560.931 -183.854
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-654.032 594.310 -89.132 177.277
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-654.032 594.310 -89.132 177.277
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
765.277 87.676 -123.060 240.332
Yabancı Para Çevrim Farkları
765.277 87.676 -123.060 240.332
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.496.675 -2.019.424 348.739 233.755
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.553.544 4.921.443 11.744.005 2.953.209
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.061.333 2.402.840 1.378.903 1.511.179
Ana Ortaklık Payları
24.492.211 2.518.603 10.365.102 1.442.030
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956564
BIST